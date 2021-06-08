Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Mert Çetin hamlesi! Jose Mourinho...
Son dakika Galatasaray haberleri: 2021/2022 sezonu öncesi savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Mert Çetin'i yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif yaptığı aktarılırken, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararının beklendiği öğrenildi. (GS spor haberi)
Galatasaray transfer komitesi, kısa süre önce Morgan De Sanctis ile görüşüp, Cengiz Ünder'le ilgili bilgi almıştı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, AS Roma'nın menajeriyle yaptıkları toplantıda Mert Çetin için de bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; sezonu Verona'da geçiren Mert'i kiralamak isteyen Galatasaray'ın, De Sanctis'ten söz aldığı öğrenildi. Mourinho'nun göreve başlayıp, ayrılacak oyuncular hakkında karar vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, Roma kadar kiralık gittiği Verona kulübünü de ikna etmesi gerekiyor.
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