08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Mert Çetin hamlesi! Jose Mourinho...

Cimbom'dan stoper hamlesi! Mourinho'nun kararı bekleniyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: 2021/2022 sezonu öncesi savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istediği milli futbolcu 'i yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif yaptığı aktarılırken, Teknik Direktörü Jose 'nun kararının beklendiği öğrenildi. (GS spor haberi)

Galatasaray transfer komitesi, kısa süre önce Morgan De Sanctis ile görüşüp, Cengiz Ünder'le ilgili bilgi almıştı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, AS 'nın menajeriyle yaptıkları toplantıda için de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; sezonu Verona'da geçiren Mert'i kiralamak isteyen Galatasaray'ın, De Sanctis'ten söz aldığı öğrenildi. 'nun göreve başlayıp, ayrılacak oyuncular hakkında karar vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Roma kadar kiralık gittiği Verona kulübünü de ikna etmesi gerekiyor.

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