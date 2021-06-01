Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemin çalışmaları yapılıyor!

01 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
"ÇİM DİKME AŞAMASI TEMMUZ BAŞINDA"
Stadyum zemini çalışmalarının ligin ilk maçına kadar tamamlanmış olacağını ifade eden Ali Çelikkıran, "Şu anda drenajı tamamlayabilmek için kanallarımızı açıyoruz. O işlemi tamamlayıp drenajları yerine koyduktan sonra yine çakıl ile kapatacağız. Normal kök gelişimi için sereceğimiz kum ve üst kum tabakasını serdikten sonra dikeceğiz. Dikme aşaması temmuz ayının başında olacak. Bu olgunlaşma süresi yaklaşık dört hafta olacak. Ağustos ayının başında yeniden hibrit yapacağız. 10 Ağustos'ta hibrit aşamasını tamamlamak istiyoruz. 10 Ağustos-13 Ağustos arası muhtemel ligin ilk maçı olan o tarihe kadar süslemesini yapacağız. Dikmiş olduğumuz hibritlerin uzun kalan kısımlarını keseceğiz. Düzenlenecek yerler varsa onları yapacağız. Ondan sonrası makyaj" şeklinde konuştu.
"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"
Stadın Şampiyonlar Ligi gereksinimlerini de yerine getirecek bir zemine kavuşacağını söyleyen Çelikkıran, "Burası bir futbol sahası. Homojen olması çok önemli. Homojeniteyi sağlamak adına biz buradan hafriyatı kaldırdık ama buraya büyük hafriyat kamyonlarını sokmadık dikkat ederseniz. Dengeyi bozmamak adına küçük kamyonlarla götürdük. Traktörlerin ve römorkların tekerleri çok kalın. Biz yere kumu sererken bu malzemeleri kullanacağız. Bütün detaylara çok dikkat ediyoruz. Sahamız her kenarından birer metre genişleyecek. Taç çizgisi ve kale arkalarına doğru birer metre genişleyecek. Top çizgiyi geçtikten sonra oyuncu aynı çime basmış olacak. Sakatlık gibi durumları daha asgari seviyeye indirmiş olacağız. Şampiyonlar Ligi'nin de gereksinimlerini yerine getirmiş olacağız. UEFA'nın çalışmış olduğu birkaç tane bağımsız denetim firması var. Bu denetim firmalarından bir tanesi ile anlaştık. Bu denetim firması bizi her aşamada denetliyor. Şu anda kullanacağımız çakıl olsun, kum olsun bu malzemeler İngiltere'ye laboratuvara gönderildi ve olumlu sonuçları geldi. Taraftarlarımız rahat olsunlar; seneye çok güzel bir zeminde sıkıntısız bir sahada maçlarını izleyecekler. Umarım tribünler tam kapasiteyle dolar, sağlıklı bir şekilde taraftarlarımız maçları takip ederler" açıklamasında bulundu.
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da zemin çalışmaları yapılıyor!
Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda, zemin çalışmaları yapılıyor. Konuyla ilgili olarak, Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran açıklamalarda bulundu. Çelikkıran, "Hafriyatı kaldırdık, düzledik ve mevcut zemini sıkıştırdık. Yeni açtığımız kanalların düzgün çıkması için sıkıştırdık. Bu kanallar bizim drenajımızın iyi olmasını sağlayacak. Mevcut sistem, eskisinden farklı olarak vakum yapabilecek. Suyun aşağıya inişini daha hızlandırabilecek. Yaz aylarında da köklere hava verebilecek şekilde de kök havalandırması yapacak bir sistem olacak. Şu andaki mevcut sistemlerin en güncel hali olacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, statta devam eden çim yenileme çalışmalarıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çim yenilenmesiyle ilgili olarak 21 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Çelikkıran, "Hafriyatı kaldırdık, düzledik ve mevcut zemini sıkıştırdık. Yeni açtığımız kanalların düzgün çıkması için sıkıştırdık. Bu kanallar bizim drenajımızın iyi olmasını sağlayacak. Mevcut sistem, eskisinden farklı olarak vakum yapabilecek. Suyun aşağıya inişini daha hızlandırabilecek. Yaz aylarında da köklere hava verebilecek şekilde de kök havalandırması yapacak bir sistem olacak. Şu andaki mevcut sistemlerin en güncel hali olacak" diye konuştu.
"ÇİM DİKME AŞAMASI TEMMUZ BAŞINDA"
Stadyum zemini çalışmalarının ligin ilk maçına kadar tamamlanmış olacağını ifade eden Ali Çelikkıran, "Şu anda drenajı tamamlayabilmek için kanallarımızı açıyoruz. O işlemi tamamlayıp drenajları yerine koyduktan sonra yine çakıl ile kapatacağız. Normal kök gelişimi için sereceğimiz kum ve üst kum tabakasını serdikten sonra dikeceğiz. Dikme aşaması temmuz ayının başında olacak. Bu olgunlaşma süresi yaklaşık dört hafta olacak. Ağustos ayının başında yeniden hibrit yapacağız. 10 Ağustos'ta hibrit aşamasını tamamlamak istiyoruz. 10 Ağustos-13 Ağustos arası muhtemel ligin ilk maçı olan o tarihe kadar süslemesini yapacağız. Dikmiş olduğumuz hibritlerin uzun kalan kısımlarını keseceğiz. Düzenlenecek yerler varsa onları yapacağız. Ondan sonrası makyaj" şeklinde konuştu.
"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"
Stadın Şampiyonlar Ligi gereksinimlerini de yerine getirecek bir zemine kavuşacağını söyleyen Çelikkıran, "Burası bir futbol sahası. Homojen olması çok önemli. Homojeniteyi sağlamak adına biz buradan hafriyatı kaldırdık ama buraya büyük hafriyat kamyonlarını sokmadık dikkat ederseniz. Dengeyi bozmamak adına küçük kamyonlarla götürdük. Traktörlerin ve römorkların tekerleri çok kalın. Biz yere kumu sererken bu malzemeleri kullanacağız. Bütün detaylara çok dikkat ediyoruz. Sahamız her kenarından birer metre genişleyecek. Taç çizgisi ve kale arkalarına doğru birer metre genişleyecek. Top çizgiyi geçtikten sonra oyuncu aynı çime basmış olacak. Sakatlık gibi durumları daha asgari seviyeye indirmiş olacağız. Şampiyonlar Ligi'nin de gereksinimlerini yerine getirmiş olacağız. UEFA'nın çalışmış olduğu birkaç tane bağımsız denetim firması var. Bu denetim firmalarından bir tanesi ile anlaştık. Bu denetim firması bizi her aşamada denetliyor. Şu anda kullanacağımız çakıl olsun, kum olsun bu malzemeler İngiltere'ye laboratuvara gönderildi ve olumlu sonuçları geldi. Taraftarlarımız rahat olsunlar; seneye çok güzel bir zeminde sıkıntısız bir sahada maçlarını izleyecekler. Umarım tribünler tam kapasiteyle dolar, sağlıklı bir şekilde taraftarlarımız maçları takip ederler" açıklamasında bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig