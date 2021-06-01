01 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim ve Ümit Davala'dan sonra Levent Şahin de ayrılığı açıkladı!

G.Saray'da bir ayrılık daha! Terim ve Davala'dan sonra...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

'da sözleşmesi biten 'in ayrılığının ardından , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpten ayrıldığını duyurmuştu. Bu kararın ardından sarı kırmızılılarda bir diğer yardımcı antrenör de yaptığı yazılı açıklama ile teknik heyetten ayrıldığını ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'da 'in ayrılığının ardından da kulübe veda ettiğini duyurmuştu.

Galatasaray'da yaşanan bu gelişmelerin ardından bir ayrılık daha geldi ve Levet Şahin de, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım.
Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da zemin çalışmaları yapılıyor! Galatasaray'da zemin çalışmaları yapılıyor!
Terim'in listesi belli oldu! İkisi milli 3 yıldız... Terim'in listesi belli oldu! İkisi milli 3 yıldız...
G.Saray'da ayrılık! Resmen açıkladı G.Saray'da ayrılık! Resmen açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör