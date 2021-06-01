Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim ve Ümit Davala'dan sonra Levent Şahin de ayrılığı açıkladı!
Galatasaray'da sözleşmesi biten Fatih Terim'in ayrılığının ardından Ümit Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpten ayrıldığını duyurmuştu. Bu kararın ardından sarı kırmızılılarda bir diğer yardımcı antrenör Levent Şahin de yaptığı yazılı açıklama ile teknik heyetten ayrıldığını ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından Ümit Davala da kulübe veda ettiğini duyurmuştu.
Galatasaray'da yaşanan bu gelişmelerin ardından bir ayrılık daha geldi ve Levet Şahin de, kulüpten ayrıldığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım.
Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim"
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