08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda yüksek maliyeti nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ryan Babel ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

ile anlaşmasını revize eden , 56 milyon Euro olan bütçesini yeni sezonda yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi ve 'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...

Sabah'ın haberine göre; bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazananı olan 'Gönderilecekler listesinde' değil. İşte 'in takımda devam etme nedeni:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...

1- Hollandalı yıldız nisan ve mayıs aylarında sergilediği performansla 'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Geçtiğimiz sezonu 8 gol-5 asistle tamamladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...

2- için 'ndan davet alamadı ve turnuvada piyasa yapma ihtimali ortadan kalktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...

3- 1 yıl kalan sözleşmesini 'da tamamlamak istiyor ve yine ücretinde yüzde 15 indirim yapmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...

4- , 'nda olacağı için temmuz ayındaki maçlarında yok. satılacak. ise güven vermiyor. Sarı-kırmızılı takım yeni sezona forvette 'le başlamanın planlarını yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...

5- Tatilde de bireysel antrenmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki oyuncu, haftaya 'ne fizik olarak hazır gelecek.

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