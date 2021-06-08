Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Ryan Babel kararı! Gelecek sezon...
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda yüksek maliyeti nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ryan Babel ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden Galatasaray, 56 milyon Euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Falcao ve Feghouli'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak.
Sabah'ın haberine göre; bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazananı olan Ryan Babel 'Gönderilecekler listesinde' değil. İşte Babel'in takımda devam etme nedeni:
1- Hollandalı yıldız nisan ve mayıs aylarında sergilediği performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Geçtiğimiz sezonu 8 gol-5 asistle tamamladı.
2- EURO 2020 için Hollanda Milli Takımı'ndan davet alamadı ve turnuvada piyasa yapma ihtimali ortadan kalktı.
3- Babel 1 yıl kalan sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istiyor ve yine ücretinde yüzde 15 indirim yapmaya hazır.
4- Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda olacağı için temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında yok. Diagne satılacak. Falcao ise güven vermiyor. Sarı-kırmızılı takım yeni sezona forvette Ryan Babel'le başlamanın planlarını yapıyor.
5- Tatilde de bireysel antrenmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki oyuncu, haftaya Florya Metin Oktay Tesisleri'ne fizik olarak hazır gelecek.
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