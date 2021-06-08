08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Berkay Özcan harekatı! Abdurrahim Albayrak devrede

Buruk'un gözdesi G.Saray'a! Albayrak devrede
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2021

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oyuncu arayışlarını sürdüren ve gündemine aldığı Salih Uçan'ı ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, aradığı ismi Başakşehir'de buldu. Cimbom, Berkay Özcan'ın renklerine bağlamak için harekete geçerken, turuncu-lacivertli takımın eski teknik direktörü Okan Buruk'un başarılı futbolcuyu Abdurrahim Albayrak'a önerdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran, Gedson'u elinden kaçıran Galatasaray, 8 numara arıyor… Ancak yurt dışında görüşülen tüm oyuncular ve menajerleri teknik direktör belli olmadan sarı-kırmızılılarla net bir görüşme içine girmiyor. Buna karşılık ikinci başkan Abdurrahim Albayrak transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre; 'la seçimi kazanacaklarına gönülden inanan Albayrak'ın, Berkay Özcan'a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Berkay teklifinin arkasında ise Okan Buruk'la görüşmesinin yattığı iddia edildi. Buruk'un kısa bir süre önce görüştüğü Albayrak'a 8 numara olarak eski takımı Başakşehir'den 23 yaşındaki yıldızı önerdiği belirtildi.

Stuttgart, Hamburg ve Başakşehir formaları giyen Berkay Özcan, kariyeri boyunca 204 maça çıkarken 26 gol atmayı başardı. 34 de gol pası verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den seçim eleştirisi! "Birleşme aklı verenler..."


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hakan'dan G.Saray'a transfer mesajı! Neden olmasın Hakan'dan G.Saray'a transfer mesajı! "Neden olmasın"
G.Saray'da flaş Babel kararı! Gelecek sezon... G.Saray'da flaş Babel kararı! Gelecek sezon...
Cimbom'dan stoper hamlesi! Mourinho'nun kararı bekleniyor Cimbom'dan stoper hamlesi! Mourinho'nun kararı bekleniyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör