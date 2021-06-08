Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Berkay Özcan harekatı! Abdurrahim Albayrak devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oyuncu arayışlarını sürdüren ve gündemine aldığı Salih Uçan'ı ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, aradığı ismi Başakşehir'de buldu. Cimbom, Berkay Özcan'ın renklerine bağlamak için harekete geçerken, turuncu-lacivertli takımın eski teknik direktörü Okan Buruk'un başarılı futbolcuyu Abdurrahim Albayrak'a önerdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran, Gedson'u elinden kaçıran Galatasaray, 8 numara arıyor… Ancak yurt dışında görüşülen tüm oyuncular ve menajerleri teknik direktör belli olmadan sarı-kırmızılılarla net bir görüşme içine girmiyor. Buna karşılık ikinci başkan Abdurrahim Albayrak transfer çalışmalarına devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Yiğit Şardan'la seçimi kazanacaklarına gönülden inanan Albayrak'ın, Berkay Özcan'a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Berkay teklifinin arkasında ise Okan Buruk'la görüşmesinin yattığı iddia edildi. Buruk'un kısa bir süre önce görüştüğü Albayrak'a 8 numara olarak eski takımı Başakşehir'den 23 yaşındaki yıldızı önerdiği belirtildi.
Stuttgart, Hamburg ve Başakşehir formaları giyen Berkay Özcan, kariyeri boyunca 204 maça çıkarken 26 gol atmayı başardı. 34 de gol pası verdi.
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