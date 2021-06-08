08 Haziran 2021, Salı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Onyekuru Feghouli'yi de yanında götürüyor! Olympiakos...
Son dakika transfer haberleri: Olympiakos, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Yunan ekibi, sarı-kırmızılıların takımda düşünmediği Sofiane Feghouli'yi de renklerine bağlamak için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Henry Onyekuru'yla ilgilenen Olympiakos'un Galatasaray'ın gözden çıkardığı Sofiane Feghouli için de devrede olduğu bildirildi. Yunan Gazzetta Greece'in haberine göre, Olympiakos yöneticileri, Feghouli'nin transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Ancak seçim süreci nedeniyle sadece bir ön görüşme yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre;19 Haziran'daki genel kurul sonrasında bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak. Ayrıca Onyekuru için de ısrarlı olan Yunan kulübünün bu transfer için de somut adımlar atacağı ifade edildi.
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