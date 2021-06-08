Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer mesajı! "Neden olmasın"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri yeniden yükselmeye başladı. Başkan adaylarının da listesinde bulunan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu defteri yeniden açıldı. Başkan adaylarından Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştirebileceklerini duyurdukları Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklif alması halinde transferin olabileceği mesajını iletti. Fotomaç'ın haberine göre; Milan ile sözleşmesi sona eren A Milli Takım oyuncusu Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım. 'Olmaz' diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın" diye mesaj yolladığı öğrenildi.
KONGRE SONUCUNU BEKLİYOR
Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Hakan, taraftarı olduğu Galatasaray takımının ilgisine olumlu dönüş yapmış oldu. Hakan'a Katar'ın zengin kulübü Duhail'den de teklif geldiği Juventus kulübünün de teklif yapmaya hazırlandığı ve 27 yaşındaki futbolcunun, Avrupa şampiyonasını beklediği ifade edildi. EURO 2020'nin bitmesiyle Hakan kariyerine nerede ve hangi takımda kararını vermesi beklenirken sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçimlerini de yakından takip ediyor.
ÖZTÜRK VE ÖZDEMİR'İN VAATLERİ ARASINDA
Başkan adaylarından Metin Öztürk, 'çilek' transferi sorulması üzerine, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamız isterse kampa yetiştireceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" dedi.
Başkan adayı İbrahim Özdemir ise, "Hakan Çalhanoğlu, gerçek bir Galatasaraylıdır. Başkan olursam şayet, onu kesinlikle imkanlarımız ölçüsünde kadromuza katmaya çalışacağım" ifadesini kullanmıştı.
Daha önce yaptığı açıklamada "Bir gün mutlaka Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadesini kullanan Hakan'ın yeni rotası İstanbul olacak mı; zaman gösterecek.
Geçen sezon Milan formasıyla 33 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, takımına 4 gol, 10 asistlik katkı yapmayı başarmıştı.
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