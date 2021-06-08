08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer mesajı! "Neden olmasın"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri yeniden yükselmeye başladı. Başkan adaylarının da listesinde bulunan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer mesajı! Neden olmasın
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

'da defteri yeniden açıldı. Başkan adaylarından ve 'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştirebileceklerini duyurdukları Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklif alması halinde transferin olabileceği mesajını iletti. Fotomaç'ın haberine göre; ile sözleşmesi sona eren oyuncusu Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım. 'Olmaz' diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın" diye mesaj yolladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer mesajı! Neden olmasın

KONGRE SONUCUNU BEKLİYOR
'dan ayrılmaya hazırlanan Hakan, taraftarı olduğu takımının ilgisine olumlu dönüş yapmış oldu. Hakan'a 'ın zengin kulübü 'den de teklif geldiği kulübünün de teklif yapmaya hazırlandığı ve 27 yaşındaki futbolcunun, Avrupa şampiyonasını beklediği ifade edildi. 'nin bitmesiyle Hakan kariyerine nerede ve hangi takımda kararını vermesi beklenirken sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçimlerini de yakından takip ediyor.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer mesajı! Neden olmasın

ÖZTÜRK VE ÖZDEMİR'İN VAATLERİ ARASINDA
Başkan adaylarından , 'çilek' transferi sorulması üzerine, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamız isterse kampa yetiştireceğiz. 'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" dedi.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer mesajı! Neden olmasın

Başkan adayı ise, ", gerçek bir Galatasaraylıdır. Başkan olursam şayet, onu kesinlikle imkanlarımız ölçüsünde kadromuza katmaya çalışacağım" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer mesajı! Neden olmasın

Daha önce yaptığı açıklamada "Bir gün mutlaka 'da oynamak istiyorum" ifadesini kullanan Hakan'ın yeni rotası olacak mı; zaman gösterecek.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer mesajı! Neden olmasın

Geçen sezon formasıyla 33 maça çıkan , takımına 4 gol, 10 asistlik katkı yapmayı başarmıştı.

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