Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu defteri yeniden açıldı. Başkan adaylarından Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştirebileceklerini duyurdukları Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklif alması halinde transferin olabileceği mesajını iletti. Fotomaç'ın haberine göre; Milan ile sözleşmesi sona eren A Milli Takım oyuncusu Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım. 'Olmaz' diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın" diye mesaj yolladığı öğrenildi.