08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Youssouf Sabaly takımı Real Betis ile sözleşme imzaladı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi biten ve kiralık oyuncuların takımdan ayrılmasıyla oyuncu konusunda sıkıntı yaşıyor. Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Cimbom'a, yıldız sağ bekten kötü haber geldi. Galatasaray'ın gündeminde olan Youssouf Sabaly, kulübü Real Betis ile sözleşme yeniledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...
Sarı kırmızılıların gündemine gelen sağ bek oyuncusu Youssouf Sabaly, Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Bu sezon Bordeaux ile sözleşmesi sona eren Youssouf Sabaly, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söylemişti. 28 yaşındaki Senegalli sağ bek, daha önce altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ve Nantes'da forma giymişti.
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