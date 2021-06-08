08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Youssouf Sabaly takımı Real Betis ile sözleşme imzaladı!

Cimbom'a o isimden kötü haber! İmzayı attı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi biten ve kiralık oyuncuların takımdan ayrılmasıyla oyuncu konusunda sıkıntı yaşıyor. Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen 'a, yıldız sağ bekten kötü haber geldi. Galatasaray'ın gündeminde olan Youssouf Sabaly, kulübü ile sözleşme yeniledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Sarı kırmızılıların gündemine gelen sağ bek oyuncusu Youssouf Sabaly, ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bu sezon Bordeaux ile sözleşmesi sona eren Youssouf Sabaly, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söylemişti. 28 yaşındaki Senegalli sağ bek, daha önce altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ve 'da forma giymişti.

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