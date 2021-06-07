Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile başlayan, Mert Hakan ve İrfan Can ile devam eden transfer düellosunda 4. perde Mohamed Ali Ben Romdhane ile yaşanacak. Adı Galatasaray ile anılan Tunuslu orta saha, Fenerbahçe'ye de önerildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri (Gs Fb spor haberi)