07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

G.Saray'da Emre kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başında gelen Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılılar 'ın ardından Emre Akbaba ile sözleşme imzalayacak. (GS spor haberleri)

Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erse de iç ve dış transferde tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket edildi. Sabah'ın haberine göre 'dan sonra ve Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, ve 'le 3'er yıllık ön protokol imzaladı. Terim'in isteği ile 14 Haziran'da toplanacak olan oyuncular, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi için kolları sıvayacak. Kiralıktan dönen , , , ve 'ın yanı sıra , , , Okan Kocuk da idmanda olacak. Yabancılardan , Marcao, Ryan Babel ve Radamel Falcao ise birkaç gün gecikmeyle çalışmalara katılacak.

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