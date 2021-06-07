07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için Marsilya'dan dev teklif!

Kerem'i isteyen Fransız ekip belli oldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da, genç oyuncu 'na resmi teklif geldi. 22 yaşındaki futbolcuya teklif yapan kulübün 'nın takımı olduğu kaydedildi. Marsilya'nın, sarı kırmızılıların yetenekli hücum oyuncusu için bonuslarla birlikte dev bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

tarafından kadrosuna dahil edilen 'na, 'nın üst düzey liglerinden birisinden transfer teklifi geldiği iddia edilmişti. Bu iddia büyük ses getirirken 'ın genç yıldızıyla ilgilenen takımın olduğu ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre, ekibinin Thauvin'in yerine oyuncusu aradığı ve Kerem'in takip ettikleri oyunculardan birisi olduğu ifade belirtildi. Marsilya'nın bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken yöneticilerden randevu talep edildiği ancak seçim sonrasına gün verildiği ortaya çıktı.

DEĞERİNİ KATLADI

'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, etkili futboluyla bir sezonda 200 bin Euro olan değerini 3.5 milyon Euro'ya çıkardı.

Kerem'in 'nda değerini de daha artırması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Galatasaray'a takas cevabı! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Çarpıcı sözler! G.Saray'da hiçbir hazırlık yok Çarpıcı sözler! "G.Saray'da hiçbir hazırlık yok"
G.Saray'a Manchester United'ın 18'lik yeteneği! G.Saray'a Manchester United'ın 18'lik yeteneği!
Üç büyüklerden dev transfer savaşı! EURO 2020 sonrası... Üç büyüklerden dev transfer savaşı! EURO 2020 sonrası...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör