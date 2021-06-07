Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için Marsilya'dan dev teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na resmi teklif geldi. 22 yaşındaki futbolcuya teklif yapan kulübün Fransa'nın Marsilya takımı olduğu kaydedildi. Marsilya'nın, sarı kırmızılıların yetenekli hücum oyuncusu için bonuslarla birlikte dev bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şenol Güneş tarafından Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilen Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa'nın üst düzey liglerinden birisinden transfer teklifi geldiği iddia edilmişti. Bu iddia büyük ses getirirken Galatasaray'ın genç yıldızıyla ilgilenen takımın Marsilya olduğu ifade edildi.
Fotomaç'ın haberine göre, Fransız ekibinin Thauvin'in yerine kanat oyuncusu aradığı ve Kerem'in takip ettikleri oyunculardan birisi olduğu ifade belirtildi. Marsilya'nın bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken yöneticilerden randevu talep edildiği ancak seçim sonrasına gün verildiği ortaya çıktı.
DEĞERİNİ KATLADI
24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, etkili futboluyla bir sezonda 200 bin Euro olan değerini 3.5 milyon Euro'ya çıkardı.
Kerem'in Avrupa Şampiyonası'nda değerini de daha artırması bekleniyor.
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