Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Galatasaray'a takas cevabı! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, transferin gözdesi durumunda. Sarı kırmızılıların, birçok talibi olan milli futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ve bu doğrultuda hamleler yaptığı biliniyor. Transferde hızlı davranmak isteyen Cimbom, 21 yaşındaki golcüye karşılık olarak Brentford'a Mbaye Diagne'yi teklif etmişti. Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibinden Galatasaray'a transfer cevabı geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Halil Dervişoğlu, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. 21 yaşındaki forvetin bonservisini elinde bulunduran Brentford, yıldız futbolcuyu kolay bırakmak istemiyor.
73 yıl aradan sonra Premier Lig'de boy gösterecek kırmızı-siyahlılar, yükselen form grafiğiyle A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda kendine yer bulan Halil Dervişoğlu'dan iyi bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.
MBAYE DIAGNE TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
Türkiye'den başka talipleri de olan Halil Dervişoğlu'nun EURO 2020'de forma giyip, başarılı bir performans sergilemesi halinde fiyatın daha da yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. beIN Sports'un haberine göre; Halil'i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray'ın Brentford'a Mbaye Diagne'yi önerdiği ancak bu teklifin karşılık bulmadığı kaydedildi.
BRENTFORD'UN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Sarı Kırmızılıların yeniden kiralama formülünü devreye sokmayı düşündüğü ancak Brentford'un yıldız futbolcuyu kiralamaya yanaşmadığı belirtiliyor. Brentford'un Halil için belirlediği bonservis bedeli ise 10 milyon Euro.
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