07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Galatasaray'a takas cevabı! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, transferin gözdesi durumunda. Sarı kırmızılıların, birçok talibi olan milli futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ve bu doğrultuda hamleler yaptığı biliniyor. Transferde hızlı davranmak isteyen Cimbom, 21 yaşındaki golcüye karşılık olarak Brentford'a Mbaye Diagne'yi teklif etmişti. Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibinden Galatasaray'a transfer cevabı geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Galatasaray'a takas cevabı! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Kiralık olarak geldiği 'da gösterdiği performansla beğeni toplayan , transferin gözdesi konumunda bulunuyor. 21 yaşındaki forvetin bonservisini elinde bulunduran , yıldız futbolcuyu kolay bırakmak istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Galatasaray'a takas cevabı! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

73 yıl aradan sonra 'de boy gösterecek kırmızı-siyahlılar, yükselen form grafiğiyle A Milli Takım'ın kadrosunda kendine yer bulan 'dan iyi bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Galatasaray'a takas cevabı! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

MBAYE DIAGNE TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
'den başka talipleri de olan 'nun 'de forma giyip, başarılı bir performans sergilemesi halinde fiyatın daha da yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. beIN Sports'un haberine göre; Halil'i kadrosunda tutmak isteyen 'ın 'a 'yi önerdiği ancak bu teklifin karşılık bulmadığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Galatasaray'a takas cevabı! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

BRENTFORD'UN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Sarı Kırmızılıların yeniden kiralama formülünü devreye sokmayı düşündüğü ancak 'un yıldız futbolcuyu kiralamaya yanaşmadığı belirtiliyor. Brentford'un Halil için belirlediği bonservis bedeli ise 10 milyon Euro.

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