Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Galatasaray'a takas cevabı! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

MBAYE DIAGNE TEKLİFİ REDDEDİLDİ!

Türkiye'den başka talipleri de olan Halil Dervişoğlu'nun EURO 2020'de forma giyip, başarılı bir performans sergilemesi halinde fiyatın daha da yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. beIN Sports'un haberine göre; Halil'i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray'ın Brentford'a Mbaye Diagne'yi önerdiği ancak bu teklifin karşılık bulmadığı kaydedildi.