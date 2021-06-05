05 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Işın Çelebi başkan adaylığından çekildi!

G.Saray'da o isim başkan adaylığından çekildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da başkan adaylarından , 19 Hazran'da gerçeklieştirilecek başkanlık seçimi öncesi adaylıktan çekildiğini açıkladı. ( haberi)

başkan adaylarından , düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Çelebi, "Başkan adaylarının yarar getireceğini düşünmediğimiz için birleşme yapmayacağız" dedi.

70 yaşındaki eski bakan, "6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum. Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum." diyerek eleştiride bulundu.

Işın Çelebi, "Biz kesinlikle çekinmiyoruz. Biz Galatasaray'ın karanlığını istemiyoruz. Kalbi duran hastaya şok vermek istiyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Protesto etmiyoruz. Fedakarlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Işın Çelebi'nin bu kararıyla sarı-kırmızılı kulüpte aday sayısı 5'e indi.

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