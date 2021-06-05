05 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, devre arası Mısır'ın Zamalek kulbünden satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed'e teklif yağıyor. Zamalek kulübü, Mohamed'i Galatasaray'a verdikleri için oldukça pişman. Mısır ekibinin eski yöneticisi Mostafa Mohamed için gelen teklifi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'ın devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı , Sarı Kırmızılı formayla attığı gollerle kısa sürede adından söz ettirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

YARIM SEZONDA DAMGA VURDU

23 yaşındaki Mısırlı golcü, gösterdiği müthiş performansla yarım sezonda 'e damga vurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

MALİYETİ 6 MİLYON DOLAR

'da 17 maçta forma giyen 9 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. ile 'nda boy gösterecek olan golcü futbolcunun Galatasaray'a maliyeti 6 milyon dolar oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Sarı kırmızılılar 1 yıllık kiralama bedeli olarak Zamalek'e 2 milyon dolar verdi. , 'in bonservisini almak isterse kulübüne 4 milyon dolar daha ödemek zorunda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

ZAMALEK'TEN MOSTAFA MOHAMED İTİRAFI

'da attığı goller ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi haline gelen isimler arasında yer alan için Zamalek kulübün eski yöneticisinden büyük itiraf geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

GALATASARAY'A GELEN DEV TEKLİFİ DUYURDU

Zamalek kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hamada Anwar, 'i 'a satarak büyük hata yaptıklarını itiraf etti. Anwar, Al-Youm Stadyumu adlı programda Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanırken Galatasaray'a gelen dev transfer teklifini de ilk kez açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

"KAYBEDEN KULÜP ZAMALEK OLDU"

Hamada Anwar, "Zamalek, 'i Kulübü'ne satma sürecinde hata yaptı. Zamalek kulübü bu transferde kaybeden taraf oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

"NASIL OLUR DA 6 MİLYON DOLARA SATARIZ"

'i 'a satarak hata yaptıklarını itiraf eden Hamada Anwar, Avrupa'nın dev kulüplerinin Mostafa'ya ilgisinin olduğunu da duyurdu. Milliyet'in derlediği habere göre; Anwar, "Nasıl olur da Mostafa'yı sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız. Şu anda Mostafa Mohamed için 20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var." dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

"GALATASARAY BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİ"

Anwar, "Zamalek 'i yetiştiren kulüp olarak bu transfer sürecinin kaybedeni olurken onu transfer eden ise büyük kazanımlar elde etti." sözlerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

MARSILYA VE ST. ETIENNE İDDİASI

'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenen için Fransa'dan Marsilya ve St. Etienne kulüplerinin Galatasaray'a resmi transfer teklifi ileteceği iddia edilmişti. Özellikle St. Ettienne'in Zamalek ile anlaşamadığı ve Mostafa Mohamed'i Galatasaray'dan transfer edeceği öne sürülmüştü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

GALATASARAY'DAN ALACAKLAR

basınında yer alan haberlere göre; St Etienne kulübü 'i hala kadrosuna katmak istiyor ve Zamalek üzerinden almayı başaramadığı futbolcuyu bu kez üzerinden almaya çalışacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

GALATASARAY İLE TEMASA GEÇTİLER

Sarı kırmızılıların satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor için Cim Bom'un bu opsiyonu kullanmasını bekleyen Fransızların ardından ile temasa geçerek futbolcuyu kadrosuna katma planları yaptıkları belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

GALATASARAY YÜKSEK GELİR ELDE EDEBİLİR

'ın için satın alma opsiyonunu önümüzdeki dönemde ödeyeceği ve ardından Fransız ekibinin girişimine de olumlu yanıt vermesi durumunda, Zamalek'e ödediğinden daha yüksek bir ücrete futbolcuyu St Etienne'e verme fırsatı yakalayacağına işaret ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu vurdu! Zamalek bin pişman... | GS haberleri

17 MAÇTA 9 GOL ATTI

Mostafa 'da 16 lig maçında forma giyerken bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giyen Mısırlı golcü 1 gol kaydetmişti.

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