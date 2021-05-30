30 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk tamam!

Süper Lig'in yıldızları Cimbom'a! Aytaç ve...
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Gelecek sezon yerli alternatifini artırmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le her konuda anlaşma sağladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya varıldı. Sözleşmesi sona eren Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la da görüşülüyor. Arda, Donk, Şener, Linnes'in durumu ise belirsiz...

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