30 Mayıs 2021, Pazar
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Galatasaray Ezgjan Alioski'yi elden kaçırıyor!
Galatasaray sol bek bölgesine düşündüğü Ezgjan Alioski'nin kulübü Leeds United'la sözleşmesi sona erdi. Makedon yıldıza İngiliz temsilcisi yeni bir teklif sunarken, sarı-kırmızılılardaki belirsizlik 29 yaşındaki oyuncunun kafasını karıştırdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ezgjan Alioski'nin Leeds United'da sözleşmesi bitmişti. Ancak İngilizler, Elland Road'da kalması için 29 yaşındaki sol beke yeni şartlarda bir teklif daha sundu. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'daki belirsizlik ortamı ve özellikle bir teknik direktörün olmayışı Alioski'nin kafasını karıştırırken Kuzey Makedon oyuncunun, son kararını vermek için Leeds United şefleriyle bir araya geldiği ifade edildi.
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