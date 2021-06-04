04 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a dev gelir! Burak Elmas açıkladı

G.Saray'a dev gelir! Burak Elmas açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika haberleri: Galatasaray'da seçim heyecanı devam ederken, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adaylarından 'tan müjdeli bir haber geldi. Elmas, Türk Telekom Stadı'nın isim hakkı için uluslararası bir şirketle anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Elmas, Galatasaray tarihinin en büyük anlaşmasını yaptıklarını vurgularken, kasaya girecek rakamın forma sponsoru dahil 100 milyon doları geçeceğini söyledi. ()

'da 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkan adayları vaatlerini bir bir açıklıyor. Seçimin iddialı adaylarından da dev bir sponsorluk anlaşmasının müjdesini verdi. Elmas, Galatasaray stadının isim hakkı için gerekli anlaşmayı yaptıklarını söyledi.

Stadyum için bir uluslararası bir şirketle görüştüklerini kaydeden Elmas, "Galatasaray tarihinin en büyük anlaşması için ön protokol imzaladık. 5+5 yıllık bir anlaşma ve forma sponsoru dahil 100 milyon doları geçecek" ifadesini kullandı.

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