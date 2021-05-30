Galatasaray'ın transfer gündemindeki Abraham Marcus: Onur verici

Adı Galatasaray'la geçen Abraham Marcus'tan sarı-kırmızılılara büyük övgü geldi. G.Saray'dan bir teklif olmadığını belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Adımın anılması onur verici" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile anılan Abraham Marcus'tan açıklama geldi. Onyekuru'nun yerine sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, milli takım kampında 'Galatasaray' sorusu üzerine, "O haberleri ben de okudum. Herhangi bir teklif olmasa da Galatasaray ile adımın anılması bile benim için onurdur" diye konuştu.

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