04 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de averaj ile şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'da, gündeme gelen isimler arasında Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.06.2021

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray, 'tan kiraladığı 'nun bonservisini almak için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak ezeli rakipleri ve , genç futbolcu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

KAAN AYHAN

Galatasaray, Sassuolo forması giyen ile anlaşmaya vardı. Antalya kampında bulunan milli yıldız, "Kulübümle anlaşırsanız benim için yeterli" ifadesini sarı kırmızılı ekibe iletti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

CANER ERKİN

Türkiye'nin en deneyimli sol bekleri arasında yer alan ve Fenerbaçe'de sezonu iyi bir şekilde tamamlayan 'in Fatih Terim'e Galatasaray'a gelmek için mesaj gönderdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

ALPASLAN ÖZTÜRK

Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

HALİL AKBUNAR

İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu 'da Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Göztepe, başarılı futbolcu için 5 milyon euro değer biçti. Halil için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

AYTAÇ KARA

Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, formasıyla iyi bir performans sergileyen ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

OLIMPIU MARUTAN

Sarı kırmızılılar, 22 yaşında Marutan'ı kadrosuna katmak istiyor. 2 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Rumen oyuncu, bu sezon kulübüyle çıktığı 36 maçta 8 gol 15 asist kaydetti. Futbolcu, yaptığı açıklamada Galatasaray'da oynamak istediğini de dile getirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

YOUSSOUF SABALY

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmzılılar, Fransız ekibi Bordeaux ile sözleşmesi sona eren Youssouf Sabaly ile transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

AARON BOUPENDZA

Hatayspor'da attığı gollerle gol kralı olan Boupendza, Mbaye Diagne'nin satılması halinde transfer edilmek isteniyor. Galatasaray, Diagne'den 5-6 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

ANDROS TOWNSEND

Galatasaray, Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde alternatifi de hazır. SArı kırmızılı ekip sözleşmesi sona eren Andros Townsend'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

GAIUS MAKOUTA

Etebo ve Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Galatasaray, Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüken, bir taraftan da Braga'nın futbolcusu olan 23 yaşındaki Gaius Makouta için nabız yokluyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte stadın son hali Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte stadın son hali
Canlı yayında açıkladı! Terim'in yokluğunda Florya ona emanet Canlı yayında açıkladı! Terim'in yokluğunda Florya ona emanet
G.Saray'a dev gelir! Burak Elmas açıkladı G.Saray'a dev gelir! Burak Elmas açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör