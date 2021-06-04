Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de averaj ile şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'da, gündeme gelen isimler arasında Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

HALİL DERVİŞOĞLU Galatasaray, Brentford'tan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe, genç futbolcu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.

KAAN AYHAN Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardı. Antalya kampında bulunan milli yıldız, "Kulübümle anlaşırsanız benim için yeterli" ifadesini sarı kırmızılı ekibe iletti.

CANER ERKİN Türkiye'nin en deneyimli sol bekleri arasında yer alan ve Fenerbaçe'de sezonu iyi bir şekilde tamamlayan Caner Erkin'in Fatih Terim'e Galatasaray'a gelmek için mesaj gönderdiği iddia edildi.

ALPASLAN ÖZTÜRK Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

HALİL AKBUNAR İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar'da Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Göztepe, başarılı futbolcu için 5 milyon euro değer biçti. Halil için pazarlıklar sürüyor.

AYTAÇ KARA Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla iyi bir performans sergileyen Aytaç Kara ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.

OLIMPIU MARUTAN Sarı kırmızılılar, 22 yaşında Marutan'ı kadrosuna katmak istiyor. 2 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Rumen oyuncu, bu sezon kulübüyle çıktığı 36 maçta 8 gol 15 asist kaydetti. Futbolcu, yaptığı açıklamada Galatasaray'da oynamak istediğini de dile getirdi.

YOUSSOUF SABALY Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmzılılar, Fransız ekibi Bordeaux ile sözleşmesi sona eren Youssouf Sabaly ile transfer görüşmelerine başladı.

AARON BOUPENDZA Hatayspor'da attığı gollerle gol kralı olan Boupendza, Mbaye Diagne'nin satılması halinde transfer edilmek isteniyor. Galatasaray, Diagne'den 5-6 milyon euro bonservis geliri bekliyor.