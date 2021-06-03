03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fatih Terim ayrılsa da raporunu sundu! Ömer Bayram ve Emre Akbaba...
Galatasaray'da Fatih Terim, takımdan ayrılmış olsa da kapsamlı bir rapor sundu. Deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade ederken, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplanmalı'' tavsiyesinde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılmasına karşın kapsamlı bir rapor sunmayı ihmal etmedi.
Fotomaç'ın haberine göre, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplanmalı'' tavsiyesinde bulundu.
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