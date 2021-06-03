Galatasaray'da Fatih Terim, takımdan ayrılmış olsa da kapsamlı bir rapor sundu. Deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade ederken, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplanmalı'' tavsiyesinde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılmasına karşın kapsamlı bir rapor sunmayı ihmal etmedi.

Fotomaç'ın haberine göre, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplanmalı'' tavsiyesinde bulundu.

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