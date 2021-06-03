03 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Brentford'a flaş kontra! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

G.Saray'dan flaş kontra! Sürpriz takas...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Çalkantılı günler geçiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Birçok isimle transfer görüşmeleri yapan sarı kırmızılıların gündemine flaş bir takas geldi. Dervişoğlu'nun takımı , Mbaye Diagne için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı. Aslan'dan ise çarpıcı bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray'ın gözü bir taşla iki kuş vurmakta… 'un 'e çıkmasında attığı 31 golle büyük pay sahibi olan Ivan Toney, ve dahil pek çok Premier Lig takımının gündeminde. Bu yüzden Brentford sezonu West Brom'da tamamlayan Mbaye Diagne için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı.

Fotomaç'ın haberine göre, Gelecek sezon Dervişoğlu'nu yeniden kadrosunda görmek isteyen sarı kırmızılı ekip ise kontra bir yanıt verdi. Diagne'yi 5 milyon euro artı Halil'in bonservisi karşılığında verebileceklerini bildirdi. Şimdi İngiliz ekibinin cevabı beklenirken iki oyuncunun bu takasa nasıl bakacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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