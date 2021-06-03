Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Brentford'a flaş kontra! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Çalkantılı günler geçiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Birçok isimle transfer görüşmeleri yapan sarı kırmızılıların gündemine flaş bir takas geldi. Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Mbaye Diagne için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı. Aslan'dan ise çarpıcı bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın gözü bir taşla iki kuş vurmakta… Brentford'un Premier Lig'e çıkmasında attığı 31 golle büyük pay sahibi olan Ivan Toney, Newcastle ve West Ham dahil pek çok Premier Lig takımının gündeminde. Bu yüzden Brentford sezonu West Brom'da tamamlayan Mbaye Diagne için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı.



Fotomaç'ın haberine göre, Gelecek sezon Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosunda görmek isteyen sarı kırmızılı ekip ise kontra bir yanıt verdi. Diagne'yi 5 milyon euro artı Halil'in bonservisi karşılığında verebileceklerini bildirdi. Şimdi İngiliz ekibinin cevabı beklenirken iki oyuncunun bu takasa nasıl bakacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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