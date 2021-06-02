02 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Mesut Özil referans oldu! Sead Kolasinac Galatasaray'a

Mesut Özil referans oldu! Yıldız isim G.Saray'a
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Galatasaray'da yaşanan belirsizliğe rağmen transfer çalışmaları devam ediyor. Abdurrahim Albayrak yönetiminde yürütülen çalışmalarda gündeme flaş bir yıldız geldi. Sarı kırmızılılar, geçen sezon 'de kiralık olarak top koşturan Kolasinac'ı listesine aldı. medyasına göre bu transfer için Özil de referans oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Football London, Özil'in Galatasaray'a gelmesini önerdiği Sead Kolasinac'la ilgili bir haber yaptı… Tashan Deniran-Alleyne imzalı haberde 'in bu yaz futbolcu satışından 50 milyon sterlin beklediği belirtildi. Kolasinac da satılacak oyuncular arasında yer aldı. Ancak Galatasaray'ın sadece Kolasinac ile görüştüğü, 'Arsenal'in kapısını çalmadığı' detayı da haberde yer aldı.



Fotomaç'ta yer alan habere göre, 'de kiralık oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve Londra'ya dönen Kolasinac, Arsenal'li yöneticilerle yaptığı görüşmede bonservisinin bedelsiz verilmesini istedi. Hangi takıma gideceğine dair bilgi vermedi. Mesut'un "Galatasaray'da yeni bir başlangıç yapabilirsin" sözünü dinleyeceği tahmin edilen 27 yaşındaki sol bekin, imza parası karşılığında sarıkırmızılı kulüple anlaşması bekleniyor.

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