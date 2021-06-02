Son dakika transfer haberi: Mesut Özil referans oldu! Sead Kolasinac Galatasaray'a
Galatasaray'da yaşanan belirsizliğe rağmen transfer çalışmaları devam ediyor. Abdurrahim Albayrak yönetiminde yürütülen çalışmalarda gündeme flaş bir yıldız geldi. Sarı kırmızılılar, geçen sezon Schalke'de kiralık olarak top koşturan Kolasinac'ı listesine aldı. İngiliz medyasına göre bu transfer için Fenerbahçeli Mesut Özil de referans oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İngiliz Football London, Mesut Özil'in Galatasaray'a gelmesini önerdiği Sead Kolasinac'la ilgili bir haber yaptı… Tashan Deniran-Alleyne imzalı haberde Arsenal'in bu yaz futbolcu satışından 50 milyon sterlin beklediği belirtildi. Kolasinac da satılacak oyuncular arasında yer aldı. Ancak Galatasaray'ın sadece Kolasinac ile görüştüğü, 'Arsenal'in kapısını çalmadığı' detayı da haberde yer aldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Schalke'de kiralık oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve Londra'ya dönen Kolasinac, Arsenal'li yöneticilerle yaptığı görüşmede bonservisinin bedelsiz verilmesini istedi. Hangi takıma gideceğine dair bilgi vermedi. Mesut'un "Galatasaray'da yeni bir başlangıç yapabilirsin" sözünü dinleyeceği tahmin edilen 27 yaşındaki sol bekin, imza parası karşılığında sarıkırmızılı kulüple anlaşması bekleniyor.
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