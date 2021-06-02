02 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Okan Buruk harekatı! İlk görüşme...

Cimbom'dan teknik direktör harekatı! İlk görüşme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

19 Haziran 2021 tarihinde seçime gitmeyi planlayan Galatasaray'da, sözleşmesi biten ve 12 futbolsu takımdan ayrıldı. Teknik Direktörlük konusunda belirsizlik yaşayan sarı kırmızılılarda ilk hamle geldi. Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan ile temasa geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz'in 'in sözleşmesinin yenilemeyeceğini açıklaması ile yeni bir sürece girilirken sürpriz bir görüşme yaşandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, kendi ofisinde 'la bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı ekibin, sezonu erken açması gerekiyor. Albayrak'ın 19 Haziran'daki seçime kadar zaman kaybetmemek için Buruk'tan takımın başına geçmesini istediği öğrenildi. Buruk'un ne yanıt verdiği şimdilik bilinmiyor.

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