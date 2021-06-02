02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Okan Buruk harekatı! İlk görüşme...
19 Haziran 2021 tarihinde seçime gitmeyi planlayan Galatasaray'da, sözleşmesi biten Fatih Terim ve 12 futbolsu takımdan ayrıldı. Teknik Direktörlük konusunda belirsizlik yaşayan sarı kırmızılılarda ilk hamle geldi. Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ile temasa geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'in sözleşmesinin yenilemeyeceğini açıklaması ile yeni bir sürece girilirken sürpriz bir görüşme yaşandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, kendi ofisinde Okan Buruk'la bir araya geldi.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı ekibin, sezonu erken açması gerekiyor. Albayrak'ın 19 Haziran'daki seçime kadar zaman kaybetmemek için Buruk'tan takımın başına geçmesini istediği öğrenildi. Buruk'un ne yanıt verdiği şimdilik bilinmiyor.
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