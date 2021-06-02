Son dakika transfer haberi: Beşiktaş derken Galatasaray'a! Diego Costa...
Transferde birçok isimle temas kuran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Radamel Falcao ile yolları ayırmak isteyen Aslan'a sürpriz bir öneri geldi. Ünlü menajer Jorge Mendes'den, sakatlıkları bıktıran Kolombiyalı futbolcuya kulüp bulunması istendi. Mendes, sarı kırmızılıların bu talebine olumlu yanıt verirken, "Boşta olan Diego Costa'yı ister misiniz" diye de sordu. Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan yıldız golcü için Galatasaray cephesi de olumlu bakıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray, futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'yu göndermek için harekete geçti. Ancak 5.5 milyon euro garanti ücreti olan Kolombiyalının ayrılmaya pek de niyeti yok. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan ve seçim sonrası da yönetimde kalmak isteyen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu göndermek için elinden geleni yapıyor. Geçen hafta içinde Kolombiyalının menajeri Jorge Mendes'i aradı ve 'takım bulmasını' talep etti. Mendes bunun çok kolay olmadığını, Radamel Falcao ailesinin Türkiye'de mutlu olduğunu ayrılığı düşünmediğini anlattı.
SEÇİM SONRASINDA GÖRÜŞECEKLER
Abdurrahim Albayrak "Ama biz ondan çok da mutlu değiliz" diye konuştu. Bunun üzerine Mendes, Amerika'dan talipleri olan Falcao'ya yeni bir takım bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ünlü menajer, Beşiktaş'la da anılan Diego Costa'nın boşta olduğunu, düşünürlerse seçim sonrası görüşebileceklerini kaydetti. Jorge Mendes, 1 Ocak'ta Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki golcünün, ücretiyle ilgili de, "Bunlar ikili görüşmelerle çözülecek konular... Sorun olmaz" ifadesini kullandı. 19 Haziran'da Şardan'ın başkan seçilmesi halinde Diego Costa'nın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR
Beşiktaş'ın ardından G.Saray'ın da gündemine giren Diego Costa, bu sezon devre arasında Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetti ve şu an kulüpsüz durumda... Atletico da 7 maça çıktı, 2 gol atabildi.
TARAFTARA ARMAĞAN
Seçilmeleri halinde Fatih Terim ile çalışmayı düşünmeyen Yiğit Şardan ekibinin, takımda önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Bekleneni veremeyen oyuncuların başta kalan Falcao anlaşılarak gönderilecek. Yerine de taraftarı coşturacak bir isim alınacak. Bunların başında da İspanyol devi Diego Costa geliyor.
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