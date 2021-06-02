Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray, futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'yu göndermek için harekete geçti. Ancak 5.5 milyon euro garanti ücreti olan Kolombiyalının ayrılmaya pek de niyeti yok. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan ve seçim sonrası da yönetimde kalmak isteyen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu göndermek için elinden geleni yapıyor. Geçen hafta içinde Kolombiyalının menajeri Jorge Mendes'i aradı ve 'takım bulmasını' talep etti. Mendes bunun çok kolay olmadığını, Radamel Falcao ailesinin Türkiye'de mutlu olduğunu ayrılığı düşünmediğini anlattı.