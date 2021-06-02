02 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş derken Galatasaray'a! Diego Costa...

Transferde birçok isimle temas kuran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Radamel Falcao ile yolları ayırmak isteyen Aslan'a sürpriz bir öneri geldi. Ünlü menajer Jorge Mendes'den, sakatlıkları bıktıran Kolombiyalı futbolcuya kulüp bulunması istendi. Mendes, sarı kırmızılıların bu talebine olumlu yanıt verirken, "Boşta olan Diego Costa'yı ister misiniz" diye de sordu. Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan yıldız golcü için Galatasaray cephesi de olumlu bakıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş derken Galatasaray'a! Diego Costa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Fotomaç'ın haberine göre, , futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen 'yu göndermek için harekete geçti. Ancak 5.5 milyon euro garanti ücreti olan Kolombiyalının ayrılmaya pek de niyeti yok. Yiğit 'ın listesinde yer alan ve seçim sonrası da yönetimde kalmak isteyen İkinci Başkan , Falcao'yu göndermek için elinden geleni yapıyor. Geçen hafta içinde Kolombiyalının menajeri 'i aradı ve 'takım bulmasını' talep etti. Mendes bunun çok kolay olmadığını, Radamel Falcao ailesinin 'de mutlu olduğunu ayrılığı düşünmediğini anlattı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş derken Galatasaray'a! Diego Costa...

SEÇİM SONRASINDA GÖRÜŞECEKLER

"Ama biz ondan çok da mutlu değiliz" diye konuştu. Bunun üzerine Mendes, 'dan talipleri olan Falcao'ya yeni bir takım bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ünlü menajer, 'la da anılan 'nın boşta olduğunu, düşünürlerse seçim sonrası görüşebileceklerini kaydetti. , 1 Ocak'ta 'dan ayrılan 32 yaşındaki golcünün, ücretiyle ilgili de, "Bunlar ikili görüşmelerle çözülecek konular... Sorun olmaz" ifadesini kullandı. 19 Haziran'da 'ın başkan seçilmesi halinde Diego Costa'nın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş derken Galatasaray'a! Diego Costa...

BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR

'ın ardından G.Saray'ın da gündemine giren , bu sezon devre arasında ile sözleşmesini feshetti ve şu an kulüpsüz durumda... da 7 maça çıktı, 2 gol atabildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş derken Galatasaray'a! Diego Costa...

TARAFTARA ARMAĞAN

Seçilmeleri halinde Fatih Terim ile çalışmayı düşünmeyen Yiğit ekibinin, takımda önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Bekleneni veremeyen oyuncuların başta kalan Falcao anlaşılarak gönderilecek. Yerine de taraftarı coşturacak bir isim alınacak. Bunların başında da İspanyol devi geliyor.

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