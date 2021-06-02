02 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi:

Galatasaray'da 19 Haziran 2021 tarihinde seçime gidilecek. Sarı kırmızılılar, 39. başkanını seçecek. Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde yapılacak olan tarihi seçim öncesi 4 madde ön plana çıkıyor. İşte Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi'nin yarışacağı seçim öncesi detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi:
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Fotomaç'ta yer alan habere göre, son kabine toplantısından çıkan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı , 'ı ilgilendiren seçim konusuna da noktayı koydu. Sarı-kırmızılı kulübün kongreye gitmesi kesinleşti. , 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek. İşte detaylar:

Son dakika spor haberi:

1- Kulüp tüzüğüne göre seçim 'nde gerçekleşmek zorunda. Ancak pandemi koşullarına özel düzenlemeler yapılacak. İlk olarak yaşlı ve arabası olmayan üyeler için geçmiş seçimlerde ve yakasından kaldırılan özel servislerin sayısı artırılacak. Lise'de kalabalığı önlemek adına sandık sayısı çoğalacak. Daha önceki kongrelerde oy kullanma işlemi sınıflarda gerçekleşiyordu, bu kez bahçe seçeneği gündemde.

Son dakika spor haberi:

2- Üyeler oylarını kullandıktan sonra Başkanlığı, 'nda sayım işlemini gerçekleştiriyor ve basın mensupları ile üyeler yakından takip ediyordu. 19 Haziran'da Tevfik Fikret Salonu'ndaki sayım işlemi minimum kişiyle gerçekleşecek ve Lise'nin bahçesine kurulacak barkovizyonla başkan adayları ve ekipleri sayımı dev ekrandan takip edecek.

Son dakika spor haberi:

3- "799 üye polemiği" haberinin de perde arkası aralandı. 2020 ve 2021 yıllarında kulübe üye olanların 19 Haziran'daki seçimde oy kullanmalarında hukuki engel bulunmuyor. Son iki yılda sandık başına gidebilecek üyeler de 'ın 39'uncu başkanını belirlemek için söz sahibi olacak.

Son dakika spor haberi:

4- Şu ana kadar en fazla 4 başkan adayının yarışına sahne olan seçimlerinde başkanlığa talip olan isimlere seçimde oy kullanma işlemi öncesi 10'ar dakika kürsüden konuşma hakkı tanınıyordu. Mevcut 6 adayın varlığı, oylamanın 1 saat geç başlaması anlamına geliyor. Seçim günü pandemi koşulları da gözetilerek bütün başkan adaylarından yapacakları uzun konuşmalarından feragat etmeleri istenecek.

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