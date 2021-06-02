Spor Toto Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim takımdan ayrıldı. Başarılı teknik adama flaş bir talip çıktı. Fransa Ligi şampiyonu olan Lille'in Terim ile görüşeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray yönetiminin, tüm baskılara rağmen sözleşme yenilemek istemediği Fatih Terim, Fransa'da gündemdeki yerini koruyor. Şampiyon Lille'in tecrübeli bir teknik adam aradığı belirtilirken Favre'nin gelen teklifi reddettiği ancak Terim ve Thiago Motta'nın en güçlü aday olarak durmaya devam ettiği ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre, Lille Başkanı Olivier Letang'ın, boşta olan Fatih Terim'le bir görüşme yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirildi. Bununla birlikte tecrübeli çalıştırıcı, Yunanistan'dan Panathinaikos'la da anılıyor.

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