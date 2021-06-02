02 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'la yolları ayrılan Fatih Terim Lille yolunda!

Fatih Terim'e sürpriz talip!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, sözleşmesi biten teknik direktör takımdan ayrıldı. Başarılı teknik adama flaş bir talip çıktı. Fransa Ligi şampiyonu olan Lille'in Terim ile görüşeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray yönetiminin, tüm baskılara rağmen sözleşme yenilemek istemediği , Fransa'da gündemdeki yerini koruyor. Şampiyon Lille'in tecrübeli bir teknik adam aradığı belirtilirken Favre'nin gelen teklifi reddettiği ancak Terim ve Thiago Motta'nın en güçlü aday olarak durmaya devam ettiği ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre, Lille Başkanı Olivier Letang'ın, boşta olan Fatih Terim'le bir görüşme yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirildi. Bununla birlikte tecrübeli çalıştırıcı, Yunanistan'dan 'la da anılıyor.

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