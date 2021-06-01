01 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat için teklif!

G.Saray genç kaleci için resmi teklifini yaptı! Trabzonspor da...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

, 'nin başarılı kalecisi Eğribayat için resmi teklifini yaptı. 'un da teklifte bulunduğu genç file bekçisi için takımlarından da yoğun talep var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Yeni Asır'ın haberine göre, 'de geçen sezon eldivenleri alarak as kaleci olan 22 yaşındaki Eğribayat'a 'den teklif yağıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu başında 1. Lig ekibi transfer ettiği İrfan Can'a 'un ardından da talip oldu.Muslera'nın yanına genç ve gelecek vaat eden bir eldiven transfer etmeyi planlayan ekibinin İrfan'ı hedefine aldığı iddia edildi. Futbolcunun Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İrfan için Trabzonspor ve Galatasaray'ın yanı sıra 'dan ve ile 'dan da transfer etmek için yoğun baskısını sürdürüyor. Ancak Göztepe'de teknik direktör 'ın 22 yaşındaki İrfan'ın satışına sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin çok cazip bir teklif gelmesi halinde ise genç yıldızını elinden çıkarabileceği konuşuluyor.

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