28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...

Sezon bitiminin ardından büyük bir sıkıntı içerisine giren Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Seçim belirsizliği, takımdan ayrılan oyuncuların çokluğu derken bir kötü haber de Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Manchester United'ın Avrupa Ligi finalinde Villerreal'e kaybetmesinden sonra Cimbom, Devler Ligi'nde gruplara katılabilmek için 3 eleme geçmek zorunda kalırken kamp süresi de kısaldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

'ı penaltılarla geçen , kupasına uzanınca 3. ön elemeye indi. Sarı-kırmızılıların gruplarına kalması için artık 3 tur geçmesi gerekecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...

Fotomaç'ın haberine göre; ayrıca sezonu da erken açmak zorunda kalacak. Sarı-kırmızılı kulübün artık 19 Haziran'daki seçimden sonra toparlanmak için bir aylık süresi var.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...

İlk maçını 20-21 Temmuz'da oynayacak olan Cimbom'u 2. eleme turunda üç takım bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...

VEDA EDEBİLİR
(İskoçya), (Hollanda) ve (Çekya) ekiplerinden biriyle eşleşecek. 'ni kazansaydı, elemelere 3. turdan başlayacaktı ve ilk maçına 15 gün daha geç çıkacaktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...

'in opsiyon maddesi kullanılmaması nedeniyle hocasız kalan ve transferde net adımlar atamayan Cimbom, kısa süre içinde toparlanamaz ve 2. ön eleme turunda elenirse 'ne de katılamayacak ve kupalara doğrudan veda edecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...

MOHAMED DE YOK
'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Mısır'dan geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Mısır Olimpik Milli Takımı'na seçilen Mostafa Mohamed, 'ın 20-21 Temmuz'da oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Radamel Falcao'nun durumu da belirsiz.

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