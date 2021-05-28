Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a bir kötü haber daha! Şampiyonlar Ligi...

Sezon bitiminin ardından büyük bir sıkıntı içerisine giren Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Seçim belirsizliği, takımdan ayrılan oyuncuların çokluğu derken bir kötü haber de Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Manchester United'ın Avrupa Ligi finalinde Villerreal'e kaybetmesinden sonra Cimbom, Devler Ligi'nde gruplara katılabilmek için 3 eleme geçmek zorunda kalırken kamp süresi de kısaldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Manchester United'ı penaltılarla geçen Villarreal, Avrupa Ligi kupasına uzanınca Galatasaray 3. ön elemeye indi. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması için artık 3 tur geçmesi gerekecek.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray ayrıca sezonu da erken açmak zorunda kalacak. Sarı-kırmızılı kulübün artık 19 Haziran'daki seçimden sonra toparlanmak için bir aylık süresi var.

İlk maçını 20-21 Temmuz'da oynayacak olan Cimbom'u 2. eleme turunda üç takım bekliyor.

Fatih Terim'in opsiyon maddesi kullanılmaması nedeniyle hocasız kalan ve transferde net adımlar atamayan Cimbom, kısa süre içinde toparlanamaz ve 2. ön eleme turunda elenirse Avrupa Ligi'ne de katılamayacak ve kupalara doğrudan veda edecek.