Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Gözler o tarihe çevrildi

2016 yılında 50 milyon euro'ya Shakhtar'dan Jiangsu'ya transfer olan yıldız futbolcu, Çin'de 119 maçta 57 gol atarken, 33 de asist yaptı. Kariyeri boyunca çıktığı 428 maçta ise 172 gol atıp, 72 de asist yaptı.