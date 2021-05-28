28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Gözler o tarihe çevrildi

Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması için 3 eleme geçmek zorunda olan Galatasaray, transferde gaza bastı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar ilk etapta orta saha transferine önem verirken, aradığı ismi de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Gözler o tarihe çevrildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

'ın gündeminde yer alan , ve Corinthians ile anlaşamadı. Son olarak Çin'in Suning takımında forma giyen ve şu an boşta olan Brezilyalı orta saha, Avrupa liglerden birisinde forma giymeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Gözler o tarihe çevrildi

Zira 'da transfer sezonu tamamlandı. Bir süre önce Alex'in 'la centilmenlik anlaşması imzaladığı iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Gözler o tarihe çevrildi

Fotomaç'ın haberine göre; Taraflar arasındaki anlaşmanın 31 Mayıs itibarıyla dolacağı ifade edildi. Eğer bu süre içinde sarıkırmızılılar, Alex ile sözleşme imzalayamazsa 31 yaşındaki oyuncunun farklı bir takıma imza atabileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Gözler o tarihe çevrildi

"'da Fenerbahçeli Alex etkisi yaratır" denilen tecrübeli futbolcu için şimdi gözler, on numara arayan yönetimine çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Gözler o tarihe çevrildi

2016 yılında 50 milyon euro'ya 'dan Jiangsu'ya transfer olan yıldız futbolcu, Çin'de 119 maçta 57 gol atarken, 33 de asist yaptı. Kariyeri boyunca çıktığı 428 maçta ise 172 gol atıp, 72 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Gözler o tarihe çevrildi

KAÇMASIN

'nın , ve forvette oynayabilmesi açısından avantaj olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun kaçırılmamasını istiyor.

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