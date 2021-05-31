31 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray transferi duyurdu!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Gelecek sezon için kadro yapılanmasını sürdüren , altyapıdan 19 yaşındaki 'le 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, altyapıdan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Berkan Mahmut Keskin ile profesyonel sözleşme imzalandı.

bünyesinde bulunan oyuncumuz Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Babel'in aldığı ücret dudak uçuklattı! Meğer sözleşmesi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Babel'in aldığı ücret dudak uçuklattı! Meğer sözleşmesi... Babel'in aldığı ücret dudak uçuklattı! Meğer sözleşmesi...
Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru... Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru...
G.Saray'da Halil umudu! Kulübünden flaş karar G.Saray'da Halil umudu! Kulübünden flaş karar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör