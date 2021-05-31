31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Galatasaray, altyapıdan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Mahmut Keskin ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Gelecek sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, altyapıdan 19 yaşındaki Berkan Mahmut Keskin'le 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, altyapıdan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Mahmut Keskin ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Berkan Mahmut Keskin ile profesyonel sözleşme imzalandı.
Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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