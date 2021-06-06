Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği 19 Haziran'daki başkanlık seçiminden sonra netlik kazanacak olan Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nun bozuk zemini sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ni ön eleme maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama konusunda İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.
STADYUM KONUSUNDA RİCADA BULUNDU
Kulüple mayıs ayında sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in, görevde olmamasına karşın Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve stadyumu kullanma konusunda ricada bulunduğu öğrenildi.
"BİR MAÇ OYNAYABİLİRSİNİZ"
Hürriyet'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın "Sahamızda bakımda olacak. Şampiyonlar ligi maçlarını sizin stadyumda oynayabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna Göksel Gümüşdağ'ın "Sizin isminizi taşıyan stat. Bizim stadımız da bakımda ama elbette bir maç oynayabilirsiniz." ifadeleriyle yanıt verdiği belirtildi.
Galatasaray ile son 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. 67 yaşındaki teknik direktörün, takımın başında olmamasına rağmen Gümüşdağ ile gelecek sezon için görüşme yapması dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan girecek olan Galatasaray, ilk maçta ev sahibi olursa rakibini 20 veya 21 Temmuz'da Başakşehir'de ağırlayacak.
Stadın tüm zeminini kaldırıp direnaj sistemi dahil olmak üzere sıfırdan bir saha ortaya çıkması adına mesai harcayan sarı-kırmızılılarda bu çalışmalar sezon açılışına yetişemeyecek.
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