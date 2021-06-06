07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği 19 Haziran'daki başkanlık seçiminden sonra netlik kazanacak olan Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

, Türk Telekom Stadyumu'nun bozuk zemini sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ni ön eleme maçını Stadyumu'nda oynama konusunda İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

STADYUM KONUSUNDA RİCADA BULUNDU

Kulüple mayıs ayında sözleşmesi sona eren 'in, görevde olmamasına karşın Futbol Kulübü Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve stadyumu kullanma konusunda ricada bulunduğu öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

"BİR MAÇ OYNAYABİLİRSİNİZ"

Hürriyet'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın "Sahamızda bakımda olacak. Şampiyonlar ligi maçlarını sizin stadyumda oynayabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna 'ın "Sizin isminizi taşıyan stat. Bizim stadımız da bakımda ama elbette bir maç oynayabilirsiniz." ifadeleriyle yanıt verdiği belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

ile son 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan 'in sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. 67 yaşındaki teknik direktörün, takımın başında olmamasına rağmen Gümüşdağ ile gelecek sezon için görüşme yapması dikkat çekti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan girecek olan , ilk maçta ev sahibi olursa rakibini 20 veya 21 Temmuz'da 'de ağırlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

Stadın tüm zeminini kaldırıp direnaj sistemi dahil olmak üzere sıfırdan bir saha ortaya çıkması adına mesai harcayan sarı-kırmızılılarda bu çalışmalar sezon açılışına yetişemeyecek.

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