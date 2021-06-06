Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a sürpriz telefon! İşte konuşulanlar

"BİR MAÇ OYNAYABİLİRSİNİZ"

Hürriyet'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın "Sahamızda bakımda olacak. Şampiyonlar ligi maçlarını sizin stadyumda oynayabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna Göksel Gümüşdağ'ın "Sizin isminizi taşıyan stat. Bizim stadımız da bakımda ama elbette bir maç oynayabilirsiniz." ifadeleriyle yanıt verdiği belirtildi.