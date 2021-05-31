Galatasaray'da Ryan Babel'in aldığı ücret dudak uçuklattı! Meğer sözleşmesi...

Galatasaray'da tüm gözler 19 Haziran'da yapılacak seçime çevrilirken, yeni başkanın kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılıların gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, flaş Ryan Babel gerçeğini de aktardı. Dindar, "Babel'in KAP bildiriminde ücreti 2.5 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Bonusları topladığında yıllık 4.3 milyon Euro gibi bir ücret ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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