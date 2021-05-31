31 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Mustafa Denizli’den Arda Turan'a teklif! "Altay’da kaptan ol"
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Altay'da transfer çalışmaları başladı. İzmir ekibi kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirmek istiyor. Altay'ı Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin ise, Galatasaray forması giyen Arda Turan ile görüştüğü ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Denizli'nin kadrosunda görmek istediği futbolcuların başında Arda Turan'ın geldiği ifade edildi. Yıldız futbolcuyla bir görüşme yapan tecrübeli hocanın, "Galatasaray'la anlaşamazsan sana kapımız açık. Burada sana kaptanlık vermeyi düşünüyoruz" dediği öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig