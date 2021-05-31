31 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Mustafa Denizli’den Arda Turan'a teklif! "Altay’da kaptan ol"

Arda'yı çağırdı! Gel kaptan ol
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Gelecek sezon 'de mücadele edecek olan 'da transfer çalışmaları başladı. ekibi kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirmek istiyor. Altay'ı 'e taşıyan 'nin ise, forması giyen ile görüştüğü ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Denizli'nin kadrosunda görmek istediği futbolcuların başında 'ın geldiği ifade edildi. Yıldız futbolcuyla bir görüşme yapan tecrübeli hocanın, "'la anlaşamazsan sana kapımız açık. Burada sana kaptanlık vermeyi düşünüyoruz" dediği öğrenildi.

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