Portekiz basınında çıkan haberlerde, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için kulübü Benfica'ya teklif yaptığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Gedson'u 1 sezonluğuna kiralayıp Şampiyonlar Ligi'nde parlatmak için Benfica ile pazarlığa başladığı ve daha önce Portekiz'den Türkiye'ye gelip yıldızını parlatmış Talisca, Rosier, Aboubakar gibi isimleri örnek gösterdiği kaydedildi. Haberlerde Benfica'nın Beşiktaş'a henüz yanıt vermediğinin altı çizildi.