31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!

Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın eski yıldızı Gedson Fernandes için devreye girdi. Kartal, bu transferde Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

'ta için kadro kurma çalışmaları devam ederken, basınından ilginç bir iddia gündeme geldi. O iddia ise geçtiğimiz sezonu G.Saray'da tamamlayan ile ilgili...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!

'ta, 'ın raporu doğrultusunda transfer harekatı sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!

Siyah beyazlılar, faktörüyle birçok isme siyah beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!

basınında çıkan haberlerde, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için kulübü 'ya teklif yaptığı belirtildi. yönetiminin, Gedson'u 1 sezonluğuna kiralayıp 'nde parlatmak için Benfica ile pazarlığa başladığı ve daha önce Portekiz'den 'ye gelip yıldızını parlatmış , , gibi isimleri örnek gösterdiği kaydedildi. Haberlerde Benfica'nın Beşiktaş'a henüz yanıt vermediğinin altı çizildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!

TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ

Ayrıca Atiba'nın ilerlemiş yaşı ve 'ün takımdan ayrılması hatırlatılarak " şampiyonu, orta saha boşluğunu en büyük rakibinin yıldızını alarak dolduracak" ifadesi kullanıldı. Piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında olan 1.84 boyundaki futbolcu için 'ın önerdiği kiralama bedelinin bilgisi ise verilmedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!

'da yarım sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , 'in sahada en güvendiği isimlerin başında geliyordu. Gedson, Galatasaray'da yarım sezonda 18 maça çıkıp 1 gol, 3 asist kaydetti. Oyuncu, ise 2 kez forma giydi, gol ya da asist yapamadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!

PORTEKIZ BASININA GÖRE GEDSON FERNANDES BEŞIKTAŞ YOLUNDA

Daha önce 'da da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde toplam 145 resmi maçta forma giyerken 10 gol, 19 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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