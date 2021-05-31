Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!
Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın eski yıldızı Gedson Fernandes için devreye girdi. Kartal, bu transferde Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi için kadro kurma çalışmaları devam ederken, Portekiz basınından ilginç bir iddia gündeme geldi. O iddia ise geçtiğimiz sezonu G.Saray'da tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili...
Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatı sürüyor.
Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle birçok isme siyah beyazlı formayı giydirmek istiyor.
Portekiz basınında çıkan haberlerde, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için kulübü Benfica'ya teklif yaptığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Gedson'u 1 sezonluğuna kiralayıp Şampiyonlar Ligi'nde parlatmak için Benfica ile pazarlığa başladığı ve daha önce Portekiz'den Türkiye'ye gelip yıldızını parlatmış Talisca, Rosier, Aboubakar gibi isimleri örnek gösterdiği kaydedildi. Haberlerde Benfica'nın Beşiktaş'a henüz yanıt vermediğinin altı çizildi.
TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ
Ayrıca Atiba'nın ilerlemiş yaşı ve Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılması hatırlatılarak "Türkiye şampiyonu, orta saha boşluğunu en büyük rakibinin yıldızını alarak dolduracak" ifadesi kullanıldı. Piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında olan 1.84 boyundaki futbolcu için Beşiktaş'ın önerdiği kiralama bedelinin bilgisi ise verilmedi.
Galatasaray'da yarım sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında geliyordu. Gedson, Galatasaray'da yarım sezonda 18 maça çıkıp 1 gol, 3 asist kaydetti. Oyuncu, Portekiz milli takımda ise 2 kez forma giydi, gol ya da asist yapamadı.
PORTEKIZ BASININA GÖRE GEDSON FERNANDES BEŞIKTAŞ YOLUNDA
Daha önce Tottenham'da da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde toplam 145 resmi maçta forma giyerken 10 gol, 19 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
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