31 Mayıs 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!

Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor. Faslı oyuncu, eski kulübüne dönüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Faslı oyuncuyla görüştüklerini kaydeden Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, "Montpellier'e geri dönmek istediği için mutluyum ve tercihinden gurur duyuyorum. Her konuda yüzde 90 anlaştık ama futbolda imzalar atılmadığı sürece işin bittiğini söylemekte zorlanıyorum" dedi.

İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Younes Belhanda, alt yapı eğitimini tamamladığı ve şampiyonluk yaşadığı eski takımı Montpellier ile imza aşamasına yaklaştı.

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