31 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Fatih Terim'e komşudan flaş davet!

Terim'e o ülkeden davet! Gel görüşelim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Galatasaray'da 'in geleceği merak konusu. Başkan seçimlerinin ardından gelecek yönetime göre kararını verecek olan deneyimli hoca için, 'dan flaş bir hamle geldi. Başkanı Giannis Alafouzos'un, 'un futboldaki egemenliğini yıkmak için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Başkan Mustafa Cengiz'in sözleşme yenilemeyeceğini açıkladığı 'in Galatasaray'la sözleşmesi bugün resmen sona erdi. ve Katar ile anılan başarılı hocanın ismi, son olarak komşuda konuşulmaya başladı. Başkanı Giannis Alafouzos'un, 'un futboldaki egemenliğini yıkmak için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği iddia edildi. Alafouzos'un bizzat tecrübeli teknik adamı arayarak futbol sohbeti yaptığı ve bundan çok memnun kaldığı, ardından da ailesiyle birlikte 'ya davet ettiği belirtildi. Boloni'de uzun süre ısrar ettiği için sportif direktörü Pierre Dreossi'den memnun olmayan Başkanı Alafouzos'un, futbol şubesini tamamen Fatih Terim'e emanet etmeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

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SÜRE İSTEDİ

Panathınaıkos Başkanı Giannis Alafouzos'un teklifinden memnun kalan Fatih Terim'in Galatasaray'ın seçimlerini de işaret ederek düşünmek için süre istediği kaydedildi. (Fotomaç)

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