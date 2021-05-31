Galatasaray'da Fatih Terim'in geleceği merak konusu. Başkan seçimlerinin ardından gelecek yönetime göre kararını verecek olan deneyimli hoca için, Yunanistan'dan flaş bir hamle geldi. Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un, Olympiakos'un futboldaki egemenliğini yıkmak için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Başkan Mustafa Cengiz'in sözleşme yenilemeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'in Galatasaray'la sözleşmesi bugün resmen sona erdi. Lille ve Katar ile anılan başarılı hocanın ismi, son olarak komşuda konuşulmaya başladı. Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un, Olympiakos'un futboldaki egemenliğini yıkmak için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği iddia edildi. Alafouzos'un bizzat tecrübeli teknik adamı arayarak futbol sohbeti yaptığı ve bundan çok memnun kaldığı, ardından da ailesiyle birlikte Atina'ya davet ettiği belirtildi. Boloni'de uzun süre ısrar ettiği için sportif direktörü Pierre Dreossi'den memnun olmayan Panathinaikos Başkanı Alafouzos'un, futbol şubesini tamamen Fatih Terim'e emanet etmeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

SÜRE İSTEDİ

Panathınaıkos Başkanı Giannis Alafouzos'un teklifinden memnun kalan Fatih Terim'in Galatasaray'ın seçimlerini de işaret ederek düşünmek için süre istediği kaydedildi. (Fotomaç)

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