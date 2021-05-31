31 Mayıs 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferinde umudu sürüyor! İşte o karar...

G.Saray'da Halil umudu! Kulübünden flaş karar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, performansıyla göz doldurdu. Sarı kırmızılıların kadrosunda tutmak istediği genç oyuncunun transferi, 'ın 'e yükselmesiyle yeniden gündeme geldi. Premier Lig'e yükselmeseydi 'te Halil Dervişoğlu'nu kullanmayı düşünen Brentford yönetimi karar değiştirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Süper Lig'in son bölümünde istikrarlı bir şekilde şans bulan ve bunu da çok iyi değerlendirerek A Milli Takıma kadar yükselmeyi başaran Halil Dervişoğlu için çok önemli bir gelişme yaşandı. Halil Dervişoğlu'nun bonservisini elinde tutan Brentford kulübü İngiltere Premier Ligi'ne yükseldi. Premier Lige yükselmeseydi 'te Halil Dervişoğlu'nu kullanmayı düşünen Brentford yönetimi karar değiştirdi. 'in haberine göre; Halil gelecek vaad ettiği için satılmayacak ancak kiralanacak.

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BRENTFORD İZİN VERECEK

Bu gelişme üzerine Halil'i kadroda tutmak isteyen Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti ve Brentford yönetimine talebini iletti. Halil'in de G.Saray'da oynamaya istekli olması nedeniyle Brentford kulübünün büyük ihtimalle milli futbolcunun formayı 1 yıl daha giymesine izin vereceği iddia edildi. Halil Dervişoğlu'nun bonservis maliyetinin 5 milyon Euro civarında olması nedeniyle Sarı-Kırmızılı kurmaylar bu rakamı ödemek istemiyordu.

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