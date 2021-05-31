31 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

Galatasaray gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak. Sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesinde gözler transfere çevrildi. Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom birçok isimle temaslarını sürdürürken, Belhanda ayrılığı sonrası 10 numara arayışlarına hız vermişti. Bu bölge yazılan isimlerden olan Lincoln için istenen rakam da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak kongresi için geri sayım sürerken bir yandan da transfer çalışmalarının aksamaması için görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

'nın gönderilmesi, 'un kiralık anlaşmasının bitmesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin orta sahasında büyük bir boşluk oluştu. Sözleşmesi sona eren 'yla da henüz yeni bir anlaşma yapılmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

Cimbom'un özellikle 10 numara transferi yapması beklenirken basınından sürpriz bir iddia geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

GREMIO DA PAY ALACAK
, daha önce 2017-18 sezonunda 'da kiralık olarak forma giyen 'u Galatasaray'ın istediğini yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki 10 numara için , ve ile mücadele içinde olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

UOL'a göre 'da forma giyen 'ün transferiden da kar edecek. ekibinin, oyuncuyu 5 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu belirtilirken Gremio'nun yüzde 20'sini alacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

TANIDIK
'ye yabancı olmayan , 2017-18 sezonunda formasını giymiş ve 20 maçta 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

Daha önce Brezilyalı Cassio 'e orta sahayı emanet eden Cimbom transferi gerçekleştirirse ikinci Lincoln devri başlayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

KİLİT ADAM
, bu sezon birçok kez 'de 'Ayın oyuncusu' seçildi ve bu sezon ligi 6. sırada tamamlayan 'nın kilit ismi olarak kabul edildi. 32 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

KİMDİR?
Tam adı olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1.78 boyunda ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

Kariyerine U20'de başlayan , daha önce Çaykur (Kir.), America- MG (Kir.) ve 'da oynadı. Kariyeri boyunca çıktığı 117 maçta 6 gol, 16 asiste imza attı. (Fotomaç)

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