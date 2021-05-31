Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!

Galatasaray gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak. Sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesinde gözler transfere çevrildi. Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom birçok isimle temaslarını sürdürürken, Belhanda ayrılığı sonrası 10 numara arayışlarına hız vermişti. Bu bölge yazılan isimlerden olan Lincoln için istenen rakam da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak kongresi için geri sayım sürerken bir yandan da transfer çalışmalarının aksamaması için görüşmeler devam ediyor.

Belhanda'nın gönderilmesi, Gedson'un kiralık anlaşmasının bitmesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin orta sahasında büyük bir boşluk oluştu. Sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'yla da henüz yeni bir anlaşma yapılmadı.

Cimbom'un özellikle 10 numara transferi yapması beklenirken Brezilya basınından sürpriz bir iddia geldi.

UOL'a göre Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün transferiden Gremio da kar edecek. Portekiz ekibinin, oyuncuyu 5 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu belirtilirken Gremio'nun yüzde 20'sini alacağı ifade edildi.

TANIDIK

Türkiye'ye yabancı olmayan Lincoln, 2017-18 sezonunda Rizespor formasını giymiş ve 20 maçta 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.

Daha önce Brezilyalı Cassio Lincoln'e orta sahayı emanet eden Cimbom transferi gerçekleştirirse ikinci Lincoln devri başlayacak.

KİLİT ADAM

Lincoln, bu sezon birçok kez Portekiz'de 'Ayın oyuncusu' seçildi ve bu sezon ligi 6. sırada tamamlayan Santa Clara'nın kilit ismi olarak kabul edildi. 32 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.