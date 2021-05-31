Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu!
Galatasaray gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak. Sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesinde gözler transfere çevrildi. Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom birçok isimle temaslarını sürdürürken, Belhanda ayrılığı sonrası 10 numara arayışlarına hız vermişti. Bu bölge yazılan isimlerden olan Lincoln için istenen rakam da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak kongresi için geri sayım sürerken bir yandan da transfer çalışmalarının aksamaması için görüşmeler devam ediyor.
Belhanda'nın gönderilmesi, Gedson'un kiralık anlaşmasının bitmesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin orta sahasında büyük bir boşluk oluştu. Sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'yla da henüz yeni bir anlaşma yapılmadı.
Cimbom'un özellikle 10 numara transferi yapması beklenirken Brezilya basınından sürpriz bir iddia geldi.
GREMIO DA PAY ALACAK
Esporte UOL, daha önce 2017-18 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Lincoln Henrique Oliveira dos Santos'u Galatasaray'ın istediğini yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki 10 numara için Porto, Olympiakos ve AEK ile mücadele içinde olduğu iddia edildi.
UOL'a göre Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün transferiden Gremio da kar edecek. Portekiz ekibinin, oyuncuyu 5 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu belirtilirken Gremio'nun yüzde 20'sini alacağı ifade edildi.
Daha önce Brezilyalı Cassio Lincoln'e orta sahayı emanet eden Cimbom transferi gerçekleştirirse ikinci Lincoln devri başlayacak.
KİLİT ADAM
Lincoln, bu sezon birçok kez Portekiz'de 'Ayın oyuncusu' seçildi ve bu sezon ligi 6. sırada tamamlayan Santa Clara'nın kilit ismi olarak kabul edildi. 32 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
KİMDİR?
Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1.78 boyunda ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyerine Gremio U20'de başlayan Lincoln, daha önce Çaykur Rizespor (Kir.), America- MG (Kir.) ve Santa Clara'da oynadı. Kariyeri boyunca çıktığı 117 maçta 6 gol, 16 asiste imza attı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig