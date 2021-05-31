31 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer listesindeki Kolasinac sarı kırmızılıları Mesut Özil'e sordu!

Kolasinac Cimbom'u Mesut Özil'e sordu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2021

Galatasaray, transfer listesinde bulunan için 'a teklifte bulundu. Yıldız futbolcu da İngiliz ekibine dönmek istemezken, sarı kırmızılıların teklifini değerlendiriyor. Bosnalı stoper, bir dönem takım arkadaşı olan 'e ise Galatasaray'ı sordu. forması giyen Mesut Özil'in, "Senin için yeni bir başlangıç olabilir" dediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

'e dönen 'nin yerine sol bek arayan Galatasaray'ın gündemine farklı isimler girmeye devam ediyor. , Galatasaray'da yaşanan seçim belirsizliği yüzünden ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı. ise yolcusu gibi görünüyor. İşte bu ortamda , Galatasaray'ın radarına girdi. Cimbom, Bosnalı futbolcu için ile temas kurarken bu girişim üzerine Kolasinac, da boş durmadı. Kiralık oynadığı 'den ayrılmaya hazırlanan ve Arsenal'a dönmeyi düşünmeyen 27 yaşındaki sol bekin, Galatasaray'dan aldığı teklifi 'le konuştuğu belirtildi. Mesut'un "Senin için yeni bir başlangıç olabilir" dediği ve Galatasaray'da oynamasını tavsiye ettiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!

RAKİP OLACAKLAR

Arsenal'de birlikte forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac çok yakın iki dost… Bunun yanı sıra 'nin başkenti 'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişiler tarafından saldırıya uğramaları nedeniyle de çokça konuşulmuşlardı. Kolasinac, Galatasaray'la anlaşırsa iki arkadaş bu kez birbirlerine rakip olacak.

Schalke'den Arsenal'e bedelsiz transfer olan Sead Kolasinac, geçen sezon eski takımında yarım sezon kiralık oynadı. 27 yaşındaki sol bek, 'da 17 maça çıktı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Bosnalı futbolcuyu, düşük bir maliyetle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da Halil umudu! Kulübünden flaş karar G.Saray'da Halil umudu! Kulübünden flaş karar
Cimbom 10 numarasını buldu! Rumen yıldız... Cimbom 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...
Lincoln için G.Saray'dan istenen rakam belli oldu! Lincoln için G.Saray'dan istenen rakam belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör