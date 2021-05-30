Son dakika transfer haberleri: Shakhtar'ın teknik direktörü De Zerbi'den Galatasaraylı Marcao’ya kanca!

Galatasaray'la sözleşmesini 2024'e kadar uzatan Marcao'ya eski hocası talip oldu. Shakhtar'ın başına geçen De Zerbi, Brezilyalı stoperi istedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Shakhtar'ın başına geçen Roberto De Zerbi, Sassuolo'dan eski öğrencisi Marlon'la beraber Marcao'nun transferini istedi. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini 3 yıla çıkartan Marcao için Shakhtar'ın Marlon görüşmelerine göre Galatasaray'a bir teklif sunacağı iddia edildi. Sassuolo, Marlon'nun ayrılmasına izin vermezse Brezilyalı futbolcu ilk sıraya yükselecek.

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