30 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! "Kurtar bizi"

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek sakatlıkları gerekse yüksek maliyetiyle gündemden düşmeyen Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, bonuslarla beraber yıllık 7 milyon Euro'yu bulan ücreti nedeniyle Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmaya karar verdi ve menajerine tam yetki verdi. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! Kurtar bizi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'da 1 yıl daha sözleşmesi olan Falcao kulübe getirdiği mali yük herkesi fazlasıyla rahatsız ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! Kurtar bizi

G.Saraylı kurmaylar, sürekli sakatlıklarla boğuşan ve form tutmakta zorlanan Falcao ile yolları ayırmak istiyor. Kolombiyalı yıldızın menajeri ile de görüşmeler başlamış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! Kurtar bizi

EN AZ ZARAR HEDEFLENİYOR

Takvim'in haberine göre; Ahmet Bulut ile temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, Falcao'ya acil kulüp bulunmasını istedi.Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! Kurtar bizi

SÖZLEŞME FESHİ DE GÜNDEMDE

Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde. Bununla ilgili olarak önceki gün Kolombiya basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun menajerine tam yetki! Kurtar bizi

4 MİLYON EURO İDDİASI

Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, 'ın Falcao'ya sözleşmenin feshi için 4 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti. Falcao için ciddi bir teklif olmadığı da ifade edildi.

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