05 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Emmanuel Dennis'ten flaş bir paylaşım geldi!

Emmanuel Dennis'ten flaş G.Saray paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süre önce gündemine gelen 'ün Nijeryalı forveti , sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı forma ile bir paylaşımda yaptı. (GS spor haberleri)

Son dakika Galatasaray transfer haberi... 'ün Nijeryalı forveti , Galatasaray formasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı, transfer dedikoduları ortaya atıldı.

Belçika ekibi Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis, spor salonunda Galatasaray formasıyla çalışırkenki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz sezonu temsilcisi 'de kiralık geçiren Dennis'in bu hareketi transfer dedikodularına neden oldu.

Club Brugge CEO'su birkaç gün önce Emmanuel Dennis'in geleceğiyle ilgili bir soruya takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu şeklinde yanıt vermişti.

ARALIK AYINDA G.SARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sene aralık ayında için 'a gelen menajer William D'Avila, Emmanuel Dennis'i Galatasaray'a önermişti.

Fransız menajer, takım otobüsünde istediği yere oturmasına izin verilmediği için sorun çıkaran ve kadro dışı bırakılan Dennis'i Galatasaray'a getirebileceğini söylemişti.

İŞTE O PAYLAŞIM

EMMANUEL DENNIS KİMDİR?

23 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Emmanuel Dennis, forması da giyiyor.

Süratli ve hücumun hem sağında hem solunda hem de santrfor bölgesinde görev yapabilen Emmanuel Dennis, Galatasaray'ın 'nde Club Brugge ile 2019'da oynadığı iki maçta da görev almıştı.

2017 yılında 'dan 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle Club Brugge'e transfer olan Nijeryalı oyuncu, 3,5 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun 2. yarısında 'e kiralanmıştı.

'da 10 maça çıkan Dennis, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Belçika'da 116 kez forma giyen Emmanuel Dennis, 28 gol kaydederken ve 13 de asist yaptı.

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