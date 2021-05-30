30 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan harekatı!

Aslan'dan milli harekatı! 2 yıldız...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2021

Önümüzdeki sezon bol alternatifli ve yerli ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Kenan Karaman ve Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer listesine aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da görev süresinin sonuna gelen yönetim transfer çalışmalarını da aksatmamaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde iki gurbetçi isim öne çıktı: Kenan Karaman ve Kaan Ayhan... Brentford'un Halil Dervişoğlu için 10 milyon euro bonservis bedeli istemesinin ardından Kenan listenin ilk sırasına oturdu. Düsseldorf ile sözleşmesi sona ermesi 27 yaşındaki futbolcunun öne çıkmasını sağladı. Fotomaç'ın haberine göre; ezeli rakipler ve Fenerbahçe'nin yanı sıra milli futbolcuya, Avrupa'dan da talipler var. Galatasaray'ın dolgun bir ücret ve imza parası vererek öne çıkabileceği belirtiliyor. Sassuolo'da kadroya girmekte zorlanan Kaan Ayhan'la da yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 26 yaşındaki stoperin öncelikle kiralanması planlanıyor. Ancak olmazsa bonservisiyle alınmaya çalışılacak.

G.Saray'dan Falcao'nun menajerine tam yetki! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan Falcao'nun menajerine tam yetki! Kurtar bizi G.Saray'dan Falcao'nun menajerine tam yetki! "Kurtar bizi"
G.Saray'da tek gündem seçim! Kazanmaya yakın olan aday... G.Saray'da tek gündem seçim! Kazanmaya yakın olan aday...
Canlı yayında duyurdu! Arda'ya teklifler var ama... Canlı yayında duyurdu! "Arda'ya teklifler var ama..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör