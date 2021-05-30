Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan harekatı!

Önümüzdeki sezon bol alternatifli ve yerli ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Kenan Karaman ve Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer listesine aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da görev süresinin sonuna gelen yönetim transfer çalışmalarını da aksatmamaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde iki gurbetçi isim öne çıktı: Kenan Karaman ve Kaan Ayhan... Brentford'un Halil Dervişoğlu için 10 milyon euro bonservis bedeli istemesinin ardından Kenan listenin ilk sırasına oturdu. Düsseldorf ile sözleşmesi sona ermesi 27 yaşındaki futbolcunun öne çıkmasını sağladı. Fotomaç'ın haberine göre; ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra milli futbolcuya, Avrupa'dan da talipler var. Galatasaray'ın dolgun bir ücret ve imza parası vererek öne çıkabileceği belirtiliyor. Sassuolo'da kadroya girmekte zorlanan Kaan Ayhan'la da yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 26 yaşındaki stoperin öncelikle kiralanması planlanıyor. Ancak olmazsa bonservisiyle alınmaya çalışılacak.

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