Galatasaray'da tek gündem seçim! Kazanmaya yakın olan başkan adayı...

Galatasaray, 19 Haziran'da yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda tek gündem seçim olmuşken, kritik günler öncesinde 6 adayın son durumu değerlendirildi. İşte kazanamaya yakın olan başkan adayı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın iki kez ertelenen ve yeni tarihi 19 Haziran olarak belirlenen kongresi için son düzlüğe girildi. Başkan adayları bir kez daha resmi olmayan listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Yiğit Şardan ve İbrahim Öztürk'ün dahil olmasıyla aday sayısı altıya yükseldi. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi de diğer adaylar... Seçime daha 20 gün var ama adayların açıklamaları, oluşturulan yönetim kurulu listeleri, kongrede oy kullanacak üyelerin tercihini şekillendirmeye başladı. Tarihi kongre öncesinde Fotomaç Gazetesi, kongre kulislerinin nabzını tuttu. Hangi aday öne geçti, hangi adaylar kararsız ve çekilebilir?

İşte Galatasaray kulislerinden sızan ilk bilgiler:

BURAK ELMAS FAVORİ HALE GELDİ

Fatıh Terim, en güvendiği kişi olan avukatı Rezan Epözdemir'i Burak Elmas'ın listesine soktu. Rengini belli etti. Adeta "Ben seven Burak'ı seçer" dedi. Burak Elmas'ı, İnan Kıraç ve çevresinden memnun olmayan "liseliler" destekliyordu. Bu isimlerin yanına Terim sayesinde "atkılıların" bir bölümü de eklendi. Elmas'ın Kıraç'a çektiği, "Hamamcıoğlu ile birleşmiyorum" resti de işe yaradı.

ELMAS'IN RAKİBİ YİĞİT ŞARDAN

Atkılıların öne çıkan ismi Adnan Polat'ın desteklediği Yiğit Şardan dikkat çekici bir aday. Abdurrahim Albayrak ile birlikte Mustafa Cengiz'in kurullarındaki 17 ismi listesine dahil etti. Polat'ın oğlunu da yazdı. 'Mevcut yönetimin devamı' gibi görünmesi dezavantaj yaratabilir. Liseliler gibi atkılılar arasında da Cengiz'le arası açık olan bir grup var. Ancak 'Albayrak' faktörü gidişatı değiştirebilir.

EŞREF HAMAMCIOĞLU GÜÇ KAYBETTİ

Ünal Aysal'ın çağrısıyla Ortaköy'de yapılan toplantının amacı; Burak Elmas'ı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesine dahil etmekti. Ancak ters tepti. "Çıktığımız yol; Galatasaray mücadelesi, iktidar mücadelesi değil" diyen Elmas öne çıktı. Liselilerin bu müdahalesi diğer üyelerin Hamamcıoğlu'ndan uzaklaşmasına yol açtı. O toplantıya kadar kongrenin favorisi görünen Hamamcıoğlu üçüncü sıraya düştü.

METİN ÖZTÜRK ARADAN SIYRILABILIR

Ne liselilere ne de atkılılara yakın olamayan bir aday... İki tarafa da mesafeli ve önceliğini 'Galatasaray' olarak belirlemiş durumda… Tarafsız Galatasaraylılar için iyi bir alternatif olarak görülüyor... Parasal konular başta güçlü mesajlar veriyor. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan'ın çarpışması durumunda Metin Öztürk'ün aradan sıyrılabileceğine inanan bir kesim var.

ÖZDEMİR VE ÇELEBİ ÇEKİLEBİLİR

İbrahım Özdemir sürpriz bir şekilde aday oldu. 'Desteği yok' denilecek kadar az... Işın Çelebi ise atkılıların adayıydı. Ancak Polat'la ayrıştı. Güçlü bir yönetim için adayların birleşmesini sağlamaya çalıştı ama hedefine ulaşamadı. İki adayın da seçimden önce çekilmesi veya farklı bir listeye dahil olma ihtimali yüksek görülüyor.

GERİ ADIM ATMADILAR

Galatasaray'ın kongresi ilk olarak 26 Aralık 2020'de yapılması planlanmış ve Metin Öztürk ile Burak Elmas ilk adaylığını açıklayan iki isim olmuştu. Uzun süredir başkanlığa hazırlanan Öztürk ve Elmas'ın bu kararlılığı, taraftarların gözünde öne çıkmalarını sağladı. Ayrıca iki adayın, "A ve B planımız Fatih Terim" açıklamaları da tecrübeli hoca ile devam edilmesini isteyenleri kendilerine çekti.

GÖZLER KABİNEDE

Galatasaray'da seçim büyük önem taşıyor. Herkes planlarını 19 Haziran'a göre yaptı. Ancak bir erteleme daha gelebilir. Yarın yapılacak kabine toplantısından çıkacak yeni pandemi kuralları bu konuda belirleyici olacak. Beklendiği gibi 'normalleşmeye' gidilir ve özellikle de hafta sonu yasakları kalkarsa Galatasaray'ın da önü açılmış olacak. Aksi takdirde belirsizlik daha da büyüyecek.

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