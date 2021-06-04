04 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'ya sürpriz talip! Yönetim teklife sıcak bakıyor

Luyindama'ya sürpriz talip! Yönetim teklife sıcak bakıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberi: Yeni sezonda takıma kimlerin katılacağı merak edilen 'da bir yandan da kimlerin veda edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle 2020-2021 sezonunda etkili bir performans sergileyemeyen Luyindama için sarı-kırmızılılara ekibi 'nın teklif yapacağı öğrenildi. ( haberleri)

'ın Kongolu stoperi ile temsilcisi yakından ilgileniyor. Fotomaç'ın haberine göre ekibinin Luyindama için hazırlık yaptığı ve yakın zamanda 5 milyon euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon performans olarak istenileni veremeyen ve son haftalarda yedek oturan Luyindama'nın satışına sıcak bakan Galatasaray yönetimi, gelecek teklife göre Kongolu futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.

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