04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'ya sürpriz talip! Yönetim teklife sıcak bakıyor
Son dakika spor haberi: Yeni sezonda takıma kimlerin katılacağı merak edilen Galatasaray'da bir yandan da kimlerin veda edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle 2020-2021 sezonunda etkili bir performans sergileyemeyen Luyindama için sarı-kırmızılılara Rus ekibi Spartak Moskova'nın teklif yapacağı öğrenildi. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama ile Rusya temsilcisi Spartak Moskova yakından ilgileniyor. Fotomaç'ın haberine göre Rus ekibinin Luyindama için hazırlık yaptığı ve yakın zamanda 5 milyon euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon performans olarak istenileni veremeyen ve son haftalarda yedek oturan Luyindama'nın satışına sıcak bakan Galatasaray yönetimi, gelecek teklife göre Kongolu futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.
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