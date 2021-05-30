Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı. Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır. Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm. Beni takip eden, beni eleştiren tüm camialara, özellikle değerli Galatasaray camiasına sevgi ve saygılarımı iletirim" ifadelerini kullandı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ