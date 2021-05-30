30 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2.sırada tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni sezon transferleri. Sarı kırmızılılarda, yönetim ve teknik adam belirsizliği yaşansa da transferde hummalı çalışma devam ediyor. Bu doğrultuda Aslan, eski gözdesini gündemine aldı. İşte Cimbom'un girişimlere başlayacağı o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. ve ile büyük oranda anlaşan sarı kırmızılılar, hedefine yıldız bir oyuncuyu aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

Teknik Direktör 'in raporu doğrultusunda ve ile ön anlaşma sağlayan 'da, bu sefer ki hedef transferi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

ile 'nın Haziran başında resmen açıklanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

Abdürrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer harekatında, yıldız bir isim menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın, geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

EVER BANEGA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ!

Galatasaray, eski gözdesi 'yı yeniden gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

2020-2021 sezonu başında 'dan Arabistan takımlarından Riyad'a transfer olan Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılılara önerildiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

'ta mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun, 'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın, kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

, bu sezon 24 maçta forma giydi, 7 gol ve 8 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

Yıldız orta saha, kariyerinde Inter, Valencia, Boca Juniors, Atletico Madrid ve Club Atlético Newell's Old Boys takımlarında da forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Banega, 2018-2019 sezonu başında Galatasaray'ın gündemine gelmiş, sarı kırmızılıların ciddi girişimlerine rağmen oyuncuyu bırakmamıştı.

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