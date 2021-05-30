Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2.sırada tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni sezon transferleri. Sarı kırmızılılarda, yönetim ve teknik adam belirsizliği yaşansa da transferde hummalı çalışma devam ediyor. Bu doğrultuda Aslan, eski gözdesini gündemine aldı. İşte Cimbom'un girişimlere başlayacağı o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile büyük oranda anlaşan sarı kırmızılılar, hedefine yıldız bir oyuncuyu aldı.
Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile ön anlaşma sağlayan Aslan'da, bu sefer ki hedef 10 numara transferi.
Alpaslan ile Aytaç Kara'nın Haziran başında resmen açıklanması bekleniyor.
Abdürrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer harekatında, yıldız bir isim menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın, geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istiyor.
EVER BANEGA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ!
Galatasaray, eski gözdesi Ever Banega'yı yeniden gündemine aldı.
Al-Shabab ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın, kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi.
Ever Banega, bu sezon 24 maçta forma giydi, 7 gol ve 8 asist kaydetti.
Yıldız orta saha, kariyerinde Inter, Valencia, Boca Juniors, Atletico Madrid ve Club Atlético Newell's Old Boys takımlarında da forma giydi.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Banega, 2018-2019 sezonu başında Galatasaray'ın gündemine gelmiş, sarı kırmızılıların ciddi girişimlerine rağmen Sevilla oyuncuyu bırakmamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig