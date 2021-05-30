Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Eski gözdesi...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2.sırada tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni sezon transferleri. Sarı kırmızılılarda, yönetim ve teknik adam belirsizliği yaşansa da transferde hummalı çalışma devam ediyor. Bu doğrultuda Aslan, eski gözdesini gündemine aldı. İşte Cimbom'un girişimlere başlayacağı o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile büyük oranda anlaşan sarı kırmızılılar, hedefine yıldız bir oyuncuyu aldı.

Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor.

Alpaslan ile Aytaç Kara'nın Haziran başında resmen açıklanması bekleniyor.

Abdürrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer harekatında, yıldız bir isim menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın, geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istiyor.

EVER BANEGA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ! Galatasaray, eski gözdesi Ever Banega'yı yeniden gündemine aldı.

2020-2021 sezonu başında Sevilla'dan Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad'a transfer olan Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılılara önerildiği öğrenildi.

Al-Shabab'ta mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi.

Al-Shabab ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın, kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi.

Ever Banega, bu sezon 24 maçta forma giydi, 7 gol ve 8 asist kaydetti.