Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer seferinde! Lincoln, Paulinho, Coulibaly, Tarık ve... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... 2021-2022 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye arayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Taylan'ın performansı beğenilse de orta saha ve forvete transfer mutlaka gerçekleştirilecek. Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında Lincoln, Paulinho, Coulibaly, Tarık Muhamerovic gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...
2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray'ın Brentford ekibinden kiraladığı A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Halil Dervişoğlu, takımda geçirdiği süre boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu için girişimler sürüyor.
KENAN KARAMAN
Fortuna Düsseldorf ile sözleşme yenilemeyen ve transfer döneminin gözdesi haline gelen Kenan Karaman için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da atağa geçti. Kenan, Galatasaray'ın yeni forvet adayları arasında kendisine yer buldu.
KAAN AYHAN
A Milli Futbol Takım ile kampta yer alan Kaan Ayhan, Galatasaray'ın ısrarla istediği isimler arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip, Kaan Ayhan ile anlaştı ancak Sassuolo ile henüz görüşme yapılmadı.
AHMED MUSA
Transfer dönemlerinde Süper Lig ekiplerinin gündemine sık sık gelen Ahmed Musa için Galatasaray yeniden talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ahmed Musa için teklifini iletti.
ADNAN JANUZAJ
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Adnan Januzaj geldi. 26 yaşındaki Belçikalı oyuncunun, Real Sociedad'la 2022'de bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmaya yanaşmadığı ifade edilirken yıldız kanadın takımdan ayrılabileceği bildirildi.
SHON WEISSMAN
Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği İsrailli yıldız Weissman, takımı Valladolid'in küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılabilir. Weissman için Galatasaray yeniden talip oldu. Dış basında yer alan bilgilere göre Eintracht Frankfurt ile Union Berlin'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
TARIK MUHAMEROVIC
Galatasaray'ın, Wolfsberger 2 takımında oynayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Tarik Muhamerovic'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu belirtildi.
ISMAILA COULIBALY
Sky Sports TV özel haberinde Galatasaray'ın, Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Sheffield United'a 10 milyon euro'nun üzerinde para önerdiğini duyurdu. Sarı kırmızılı ekip daha önce de Coulibaly ile ilgilenmişti.
SEBASTIAN VILLA
Galatasaray'ın hedefinde Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen Sebastián Villa bulunuyor. 3 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Villa'nın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.
LINCOLN
Galatasaray dahil olmak üzere Yunan ekipleri Olympiakos ve AEK, Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) durumunu sordu. Lincoln'ün bonservisinin yüzde 20'sinin Gremio'da olduğu ve satılması halinde Brezilya ekibinin de pay alacağı kaydedildi. Lincoln bir dönem Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giydi.
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FOURTOUNIS
Yunanistan'dan Gazzetta, Fourtounis'in menajeri Paul Koutsoliakos'in İstanbul'a geldiğini; hatta Yunan 10 numaranın menajerinin Beşiktaş ve Galatasaray'dan bazı yöneticilerle buluştuğunu iddia etti.
PAULINHO
Galatasaray, karantina kısıtlamaları nedeniyle ülkesi Brezilya'dan Çin'e dönemeyen Paulinho ile ilgileniyor. Yıldız isim, Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Bonservisini alması halinde oyuncu ile temaslar sıkılaştırılacak.
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