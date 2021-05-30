Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in son adayı Tugay Kerimoğlu!

Daha önce teknik direktör Fatih Terim'le devam etmeyeceğini açıklayan başkan Mustafa Cengiz, teknik adam arayışını sürdürüyor. Cengiz'in son adayı ise Tugay Kerimoğlu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Hafta sonu yasakları kalkmaz ve seçim yapılamazsa yönetim görevine devam edecek. Yeni bir tarih belirlenecek ve Başkan Mustafa Cengiz, hoca bulmak zorunda kalacak. Zira 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu maçına çıkacak olan sarı- kırmızılı takımın 10 Haziran'da hazırlık kampı başlayacak. Fotomaç'ın haberine göre; Bülent Korkmaz, Hasan Şaş ve Okan Buruk'dan sonra Tugay Kerimoğlu da adaylar arasına eklendi. Seçim tarihine göre Cengiz'in Şampiyonlar Ligi'ne hazırlaması için Kerimoğlu'na teklif götüreceği öğrenildi.

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