30 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in son adayı Tugay Kerimoğlu!

Mustafa Cengiz'in son adayı belli oldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2021

Daha önce teknik direktör Fatih Terim'le devam etmeyeceğini açıklayan başkan Mustafa Cengiz, teknik adam arayışını sürdürüyor. Cengiz'in son adayı ise Tugay Kerimoğlu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Hafta sonu yasakları kalkmaz ve seçim yapılamazsa yönetim görevine devam edecek. Yeni bir tarih belirlenecek ve Başkan Mustafa Cengiz, hoca bulmak zorunda kalacak. Zira 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu maçına çıkacak olan sarı- kırmızılı takımın 10 Haziran'da hazırlık kampı başlayacak. Fotomaç'ın haberine göre; , ve 'dan sonra Tugay Kerimoğlu da adaylar arasına eklendi. Seçim tarihine göre Cengiz'in Şampiyonlar Ligi'ne hazırlaması için Kerimoğlu'na teklif götüreceği öğrenildi.

Alioski elden kaçıyor! Yeni teklif... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan Falcao'nun menajerine tam yetki! Kurtar bizi G.Saray'dan Falcao'nun menajerine tam yetki! "Kurtar bizi"
G.Saray'da tek gündem seçim! Kazanmaya yakın olan aday... G.Saray'da tek gündem seçim! Kazanmaya yakın olan aday...
Canlı yayında duyurdu! Arda'ya teklifler var ama... Canlı yayında duyurdu! "Arda'ya teklifler var ama..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör