30 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in son adayı Tugay Kerimoğlu!
Daha önce teknik direktör Fatih Terim'le devam etmeyeceğini açıklayan başkan Mustafa Cengiz, teknik adam arayışını sürdürüyor. Cengiz'in son adayı ise Tugay Kerimoğlu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Hafta sonu yasakları kalkmaz ve seçim yapılamazsa yönetim görevine devam edecek. Yeni bir tarih belirlenecek ve Başkan Mustafa Cengiz, hoca bulmak zorunda kalacak. Zira 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu maçına çıkacak olan sarı- kırmızılı takımın 10 Haziran'da hazırlık kampı başlayacak. Fotomaç'ın haberine göre; Bülent Korkmaz, Hasan Şaş ve Okan Buruk'dan sonra Tugay Kerimoğlu da adaylar arasına eklendi. Seçim tarihine göre Cengiz'in Şampiyonlar Ligi'ne hazırlaması için Kerimoğlu'na teklif götüreceği öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig