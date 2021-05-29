29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'da, scout ekibi Brezilyalı genç 10 numarayı gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı takım, oyuncunun kulübüyle iletişime geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

'da bir yandan seçim heyecanı devam ederken, diğer yandan da transfer için çalışmalar yapılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

Sarı kırmızılı kulübün scout ekibinin 'den ve dünyadan önemli isimleri izlediği bilinirken, basınından sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

G.SARAY 22'LİK 10 NUMARAYI SORDU
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Galatasaray dahil olmak üzere Yunan ekipleri Olympiakos ve AEK, Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) durumunu sordu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Porto da Lincon ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

PORTEKİZ'DE BÜYÜK İŞ YAPTI
Öte yandan Lincoln, bu sezon bir çok kez Portekiz'de 'Ayın oyuncusu' seçildi ve bu sezon ligi 6. sırada tamamlayan Santa Clara'nın kilit ismi olarak kabul edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

GREMIO HAKLARININ %20'SİNE SAHİP
Bununla beraber Lincoln'ün bonservisinin yüzde 20'sinin Gremio'da olduğu ve satılması halinde ekibinin de pay alacağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

LINCOLN KİMDİR?
Tam adı olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1.78 boyunda ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

Kariyerine Gremio U20'de başlayan Lincoln, daha önce Çaykur Rizespor (kiralık), America-MG ve Santa Clara'da oynadı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

Kariyerine Gremio U20'de başlayan Lincoln, daha önce Çaykur Rizespor (kiralık), America-MG ve Santa Clara'da oynadı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

Genç oyuncu, U17'de 11 maça çıktı ve 4 gol üretti.

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