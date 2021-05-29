Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'da, scout ekibi Brezilyalı genç 10 numarayı gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı takım, oyuncunun kulübüyle iletişime geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da bir yandan seçim heyecanı devam ederken, diğer yandan da transfer için çalışmalar yapılıyor.
G.SARAY 22'LİK 10 NUMARAYI SORDU
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Galatasaray dahil olmak üzere Yunan ekipleri Olympiakos ve AEK, Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) durumunu sordu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Porto da Lincon ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.
PORTEKİZ'DE BÜYÜK İŞ YAPTI
Öte yandan Lincoln, bu sezon bir çok kez Portekiz'de 'Ayın oyuncusu' seçildi ve bu sezon ligi 6. sırada tamamlayan Santa Clara'nın kilit ismi olarak kabul edildi.
GREMIO HAKLARININ %20'SİNE SAHİP
Bununla beraber Lincoln'ün bonservisinin yüzde 20'sinin Gremio'da olduğu ve satılması halinde Brezilya ekibinin de pay alacağı kaydedildi.
LINCOLN KİMDİR?
Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1.78 boyunda ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyerine Gremio U20'de başlayan Lincoln, daha önce Çaykur Rizespor (kiralık), America-MG ve Santa Clara'da oynadı.
Kariyerine Gremio U20'de başlayan Lincoln, daha önce Çaykur Rizespor (kiralık), America-MG ve Santa Clara'da oynadı.
Genç oyuncu, Brezilya U17'de 11 maça çıktı ve 4 gol üretti.
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