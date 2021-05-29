Son dakika spor haberi: İngilizlerden flaş iddia! Galatasaray Ismaila Coulibaly transferi için para saçacak!
Galatasaray'da başkanlık seçiminin telaşı sürerken, bir yandan da ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'den geri kalmamak adına transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim takımın başında bulunmaya devam ediyor. Mevcut yönetim ise transfer çalışmalarını yürütüyor. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Cimbom için, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Geçtiğimiz sezon averaj ile şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran ve önümüzdeki sezonun kadrosunu planlayan Galatasaray'da Ismaila Coulibaly, gündeme geldi.
İngiliz basınından Skysports'un haberine göre sarı kırmızılılar, Sheffield United'ın Malili orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu olan futbolcu için 12,9 milyon Sterlin'lik teklifte bulunduğu belirtildi.
Coulibaly, İtalyan devi Milan'ın da gündeminde yer alıyor. İngiliz ekibi, daha önce genç futbolcu için kırmızı siyahlılardan gelen 10 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.
20 MAÇ 5 GOL
Geçtiğimiz sezonu Beerschot'ta kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu, Belçika ekibiyle ligde çıktığı 22 maçta 5 gole imza attı. Sheffield United ise geçtiğimiz sezon Premier Ligi 20. ve son sırada tamamlayarak bir alt ligin yolunu tutmuştu.
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