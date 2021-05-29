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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: İngilizlerden flaş iddia! Galatasaray Ismaila Coulibaly transferi için para saçacak!

İngilizlerden flaş iddia! Cimbom o oyuncu için para saçacak
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

'da başkanlık seçiminin telaşı sürerken, bir yandan da ezeli rakipleri ve 'den geri kalmamak adına transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör takımın başında bulunmaya devam ediyor. Mevcut yönetim ise transfer çalışmalarını yürütüyor. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan için, basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Geçtiğimiz sezon averaj ile şampiyonluğu 'a kaptıran ve önümüzdeki sezonun kadrosunu planlayan 'da , gündeme geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...

basınından 'un haberine göre sarı kırmızılılar, 'ın Malili orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu olan futbolcu için 12,9 milyon Sterlin'lik teklifte bulunduğu belirtildi.

Coulibaly, devi 'ın da gündeminde yer alıyor. İngiliz ekibi, daha önce genç futbolcu için kırmızı siyahlılardan gelen 10 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.

20 MAÇ 5 GOL

Geçtiğimiz sezonu 'ta kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu, ekibiyle ligde çıktığı 22 maçta 5 gole imza attı. Sheffield United ise geçtiğimiz sezon 20. ve son sırada tamamlayarak bir alt ligin yolunu tutmuştu.

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